Fazzari e Mileto designati dall’ ARA ( associazione Romana Arbitri) come arbitri di calcio al mondiale di università che si svolge a Barcellona in Spagna dal 12 al 15 novembre.

I due fischietti reggini originari di Polistena (RC) già conosciuti per le grandi prestazioni svolte in questi anni.

Il Fazzari arbitro molto noto e conosciuto ormai in tutt’Italia per le grandi prestazioni che svolge sui terreni di gioco per il rispetto delle regole e l’educazione, per lui è il 3 Mondiale.

Per il Mileto si tratta invece del primo mondiale quindi sarà un grande esordio.