Favasuli, da Africo all’Azzurro: il talento della Locride conquista la Nazionale Maggiore

DI CLEMENTE CORVO

Ieri è una data storica per Africo. Costantino Favasuli ha debuttato con la maglia della Nazionale Maggiore, convocato da mister Baldini. È entrato in campo e ha mostrato al mondo intero cosa vuol dire avere il cuore della Locride addosso.

Africo, un paesino che troppo spesso finisce sui giornali per le ragioni sbagliate. Ieri invece era protagonista per il motivo giusto: un suo ragazzo che porta alto il nome del paese, dei suoi valori, della sua gente. Un riscatto che vale più di 1000 parole.

La crescita a Firenze e la consacrazione al Catanzaro

La trafila di Costantino parte da Reggio Calabria, dove è cresciuto nel settore giovanile della Segato. Poi il salto alla Fiorentina. Con la maglia viola ha vinto una Coppa Italia Primavera e due Supercoppe Primavera, alzando trofei importanti già da giovanissimo. Esperienze fondamentali per formarlo.

Le tappe successive: Ternana e Bari, dove ha continuato a maturare, facendo esperienza e aumentando la sua personalità.

Quest’anno la consacrazione definitiva al Catanzaro, alla corte di mister Alberto Aquilani. Costantino Favasuli è un vero pupillo di mister Aquilani. Ha disputato un campionato straordinario in Serie B: corsa, qualità, visione di gioco e gol pesanti. Minuto dopo minuto è diventato un punto fermo del centrocampo giallorosso, uno dei migliori del torneo. Un rendimento che non è passato inosservato.

Il percorso in azzurro era iniziato prima. Costantino ha indossato le maglie dell’Italia Under 19 e dell’Under 21, mettendo in mostra il suo talento anche con le nazionali giovanili. Ieri il salto definitivo: il debutto nella Nazionale Maggiore. Un traguardo che premia anni di sacrifici, lavoro e umiltà.

Ieri non ha debuttato solo un calciatore. Ha debuttato Africo. Ha debuttato la Locride. Ha debuttato l’idea che da un paesino “piccolo” possano uscire sogni grandissimi.