Farmacie Private: “anche in Calabria Filcams CGIL avvia la mobilitazione dopo la rottura della trattativa nazionale”

Anche in Calabria la Filcams CGIL si mobilita a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori delle farmacie private, dopo l’interruzione della trattativa nazionale per il rinnovo del Contratto collettivo di settore. La decisione arriva in un momento di particolare attenzione per la categoria nella nostra regione, dove la Filcams ha recentemente registrato un considerevole aumento di iscritti tra il personale delle farmacie, segno di una crescente consapevolezza e partecipazione sindacale.

La rottura del tavolo con Federfarma si è consumata a causa dell’indisponibilità dell’associazione datoriale ad accogliere le richieste di adeguamento salariale avanzate dalle organizzazioni sindacali. La proposta di aumento economico di 120 euro in tre anni è stata giudicata del tutto insufficiente rispetto al recupero dell’inflazione e all’aumento delle responsabilità e delle competenze richieste oggi al personale delle farmacie.

“Le lavoratrici e i lavoratori calabresi delle farmacie private – dichiara la Filcams CGIL Calabria – chiedono il giusto riconoscimento economico e professionale, in linea con l’impegno e la qualità dei servizi che ogni giorno garantiscono ai cittadini. La crescita degli iscritti nella nostra regione testimonia la volontà di essere protagonisti di questa battaglia nazionale, che ha ricadute concrete anche sul territorio calabrese.”

Una situazione che preoccupa anche i giovani:

“Se questa situazione non cambierà – prosegue la Filcams CGIL Calabria – rischiamo di allontanare dal settore tanti giovani studenti che, dopo anni di studio e sacrifici per conseguire la laurea in farmacia, si troveranno a lavorare in condizioni di sottoccupazione, con salari non adeguati e senza il giusto riconoscimento professionale. Questo rappresenta un danno non solo per i lavoratori, ma anche per la qualità del servizio farmaceutico e per il futuro della professione stessa.”

La Filcams CGIL Calabria parteciperà attivamente alle iniziative di mobilitazione che saranno definite a livello nazionale e territoriale, con l’obiettivo di tutelare i diritti e migliorare le condizioni di lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private.

Giuseppe Valentino

Segretario Generale Filcams Cgil Calabria

Giuseppe Vercelli

delegazione trattante Filcams Cgil Nazionale