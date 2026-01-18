“Famiglie più forti, comunità più unite: P.I.P.P.I PNRR dell’ambito territoriale sociale di Polistena “

“Famiglie più forti, comunità più unite: il P.I.P.P.I. PNRR dell’Ambito Territoriale Sociale di Polistena”

L’Ambito Territoriale Sociale con Comune capofila Polistena è impegnato da diversi mesi nell’attuazione del Programma P.I.P.P.I. – Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, finanziato nell’ambito del PNRR, un’iniziativa di grande valore sociale rivolta al sostegno delle famiglie e alla promozione del benessere dei minori.

Attualmente, 30 famiglie beneficiarie stanno partecipando attivamente al programma, sperimentando interventi innovativi e personalizzati, pensati per rafforzare le competenze genitoriali, prevenire situazioni di fragilità e sostenere la crescita dei bambini all’interno del proprio contesto familiare.

Il modello P.I.P.P.I. si fonda su un approccio integrato e partecipativo che prevede diversi interventi strutturati, tra cui: