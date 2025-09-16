Falcomatà: “Portatori della Vara custodi identitari di una tradizione che si tramanda da generazioni”

“Dispiace apprendere il disappunto che l’associazione Portatori della Vara – e ancor prima la diocesi di Reggio Calabria – ha manifestato circa alcune affermazioni che sono apparse a mezzo stampa da parte dall’ufficio nazionale musei Calabria” – lo dichiara il Sindaco Giuseppe Falcomatà, che aggiunge: “i Portatori sono i custodi identitari di una tradizione che si tramanda da generazioni. Assegnatari della responsabilità di cura e accompagnamento della Sacra Effige, che è espressione di una fede che viene manifestata con passione e autenticità, ma anche simbolo di identità di una città che alla Madre della Consolazione affida preghiere e speranze”.

“Non penso ci possa essere gesto o azione dei Portatori – sottolinea il Sindaco – che possa minimamente scalfire questi valori che si uniscono certamente al rispetto e alla tutela del patrimonio storicamente e culturalmente inestimabile della Vara. La città riconosce all’associazione dei Portatori questo instancabile e devoto servizio, per questo, l’invito che rivolgo a chiunque ricopra un ruolo istituzionale e di rappresentanza, di non trascendere in toni e linguaggi che possano intaccare il senso di unità e condivisione che questi giorni di Festa evocano”.