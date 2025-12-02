Export, Tajani “Obiettivo del Governo 700 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – “Il commercio internazionale è in espansione, i dati sono sempre molto positivi, il governo continua a perseguire l’obiettivo dei 700 miliardi entro la fine del 2027, cerchiamo di avere una strategia che punti a far crescere la nostra presenza in mercati non abbastanza esplorati fino ad oggi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea Generale di Alis.

“Anche con la riforma del ministero, che avrà una Direzione generale per la crescita – ha aggiunto Tajani -, quindi sarà un ministero anche economico, faremo in modo che nessun imprenditore italiano possa sentirsi solo quando opera al di là dei confini nazionali”.

“Sui dazi imposti da Trump il commissario europeo Sefcovic è stato molto abile ad arrivare al 15%, si tratta di un accordo quadro nel quale bisogna ancora inserire una serie di settori. Qualsiasi dazio è negativo, ma meglio il 15% del 100% che ha l’Arabia Saudita – ha spiegato Tajani -. Noi siamo tra i Paesi al mondo che hanno la maggiore varietà di produzione merceologica e siamo in grado di adattarci a variazioni di mercato”.

“Più che i dazi mi preoccupa il rapporto dollaro-euro, se il dollaro continua a scendere per noi diventa complicato poter esportare agevolmente – ha aggiunto Tajani -. A mio giudizio la Banca Centrale Europea dovrebbe tagliare ancora il costo del denaro, abbassare il valore dell’euro in modo che i nostri prodotti possano essere più competitivi”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).