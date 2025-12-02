Expo Calabria 2025 al via con Cira Lombardo, Alex Belli, Delia Duran e Pierangelo Petrelli

Consigliere regionale Giannetta, il Sindaco Scarcella e tutta l’Amministrazione

Manca ormai poco all’avvio della 15esima edizione di “Expo Calabria”, in programma dal 4 all’8 dicembre 2025, presso il Parco commerciale Annunziata di Gioia Tauro.

Un evento molto importante ed in continua evoluzione. Un progetto portato avanti con grande passione e dedizione dal direttore generale Antonio Rositano.

Una fiera che non è solo vetrina di stile ed eccellenza ma è, soprattutto, piattaforma di sviluppo, laboratorio di idee e luogo di confronto per un settore, quello del wedding e di tutti i servizi collegati, che cresce e continua a generare valore, occupazione e nuove prospettive di crescita.

È prevista per giovedì 4 dicembre, alle ore 16 e 30, l’inaugurazione in grande stile con il tradizionale taglio del nastro e il brindisi inaugurale alla presenza dell’ospite Cira Lombardo, figura di riferimento nel panorama nazionale del wedding.

A seguire, alle 17 e 30, si terrà l’incontro “Formazione in Calabria: opportunità e prospettive per il settore del wedding”, un appuntamento cardine della fiera che vedrà riuniti professionisti ed esperti per approfondire le trasformazioni in corso, i nuovi scenari del comparto e le esigenze di un’offerta sempre più qualificata. Un confronto che metterà in luce la crescita costante del comparto, la sua capacità di generare indotto e il ruolo decisivo che riveste nel dinamismo economico del territorio. Alla kermesse prenderanno parte il Consigliere regionale Domenico Giannetta e il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, con tutta l’amministrazione comunale, vista l’importanza dell’evento per l’intero territorio. Gli appuntamenti saranno presentati da Alessandra Giulivo ed Eva Giumbo.

L’appuntamento offrirà una riflessione concreta su come il settore del wedding, dalla formazione all’artigianato, dalla creatività all’accoglienza turistica, stia assumendo un ruolo sempre più strategico nel tessuto economico regionale. Un comparto capace di generare filiere, far nascere nuove professionalità, valorizzare il territorio e attrarre flussi turistici facendo leva anche sui meravigliosi scenari di cui la nostra terra è straordinariamente ricca, contribuendo a creare un indotto stabile.

Nei giorni successivi la fiera proseguirà con un programma ricco di workshop, sfilate, show cooking, incontri e momenti dedicati al pubblico e agli operatori: dal Workshop Floril con Ilaria Epifanio (6 dicembre), alle sfilate, fino alle attività formative per aspiranti wedding planner guidate da Stefania Severino (7 dicembre); Severino ed Epifanio che hanno anche curato la direzione artistica dell’evento. Non mancheranno esibizioni musicali, interviste a ospiti di calibro nazionale come Alex Belli e Delia Duran, e lo stilista internazionale Pierangelo Petrelli, e gli appuntamenti dedicati al mondo dell’innovazione nei servizi per la casa e la persona.

L’8 dicembre, giornata conclusiva, sarà dedicata al fashion e alle eccellenze sartoriali.

Con oltre cento operatori coinvolti, tra professionisti del wedding, aziende dell’arredo, realtà del turismo e servizi correlati, grazie all’impegno del direttore commerciale Giuseppe Cervasio, Expo Calabria si conferma un volano per la competitività e la valorizzazione del territorio, capace di mettere in rete competenze, esperienze e opportunità. Una manifestazione che cresce, attrae nuove energie e testimonia come anche in Calabria il settore degli eventi e del matrimonio rappresenti una risorsa solida, innovativa e in continua evoluzione.