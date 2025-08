Evento ‘E-Koru’, Falcomatà: “Plauso a chi investe nelle nostra città, contribuendo alla sua crescita sociale”

“Sport e valorizzazione sociale” sono stati i temi del confronto che ha fatto da cornice all’inaugurazione del nuovo centro sportivo “E-Koru” di Gallico ed al quale hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ed il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella. All’iniziativa erano presenti anche i vicesindaci dei due enti territoriali, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, l’assessore Carmelo Romeo, il consigliere metropolitano Giuseppe Marino ed il presidente del consiglio comunale Enzo Marra.

Durante il dibattito, il sindaco Falcomatà ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa privata, in questo caso rappresentata e portata avanti da Massimiliano Tramontana, che l’ha definita – «senza dubbio, un’ottima notizia per la nostra città, per il nostro territorio metropolitano e per l’intera Regione Calabria».

«L’auspicio – ha detto Falcomatà – è che gli investimenti privati sul territorio, continuino e si consolidino, ma soprattutto, che prosegua, in maniera forte e decisiva, l’impegno di quell’ imprenditoria sana e onesta che non si piega a nessun tipo di logica, di accordo, di sotterfugio con il malaffare e la corruttela, con interessi che non siano quelli che possano portare un beneficio per la comunità e la città».

Perché la città ha bisogno di esempi come quello che arriva oggi dalla famiglia Tramontana che «ha deciso di camminare su percorsi chiari e netti di trasparenza e legalità».

«Il valore di questo tipo di imprenditoria – ha spiegato il sindaco – nella nostra città e nella nostra regione, lo dobbiamo sempre sottolineare e non va mai banalizzato perché non è importante fare le cose, ma è fondamentale il modo in cui si fanno». Una testimonianza di economia sana e produttiva, dunque, che «l’amministrazione comunale e la Città metropolitana continuano a sostenere e incentivare».

Per il consigliere comunale Giovanni Latella «lo sport, insieme al turismo, rappresenta un’opportunità di crescita e sviluppo per la città e, questa struttura, aggiunge anche quell’aspetto sociale di cui il territorio ha un forte bisogno». «Credo – ha proseguito, concludendo, Giovanni Latella – che trasporto, turismo, promozione della città e grandi eventi sportivi rappresentino un motore di crescita imprescindibile. Noi proseguiamo e incentiviamo questo percorso, dando l’opportunità, anche agli imprenditori, di poter investire a Reggio Calabria che è sempre più un luogo di destinazione e non solo di transito. Questa iniziativa è indice di una comunità e di un territorio incanalati su un moto irreversibile di crescita e sviluppo».