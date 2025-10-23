Evasione fiscale di una “Influencer” calabrese, guadagna più di 200 mila euro in due anni, ma non li dichiara al fisco

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Cosenza, nell’ambito della quotidiana attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale, hanno individuato un c.d. “Tiktoker” – “Youtuber”, con più di 1 milione di iscritti, ed oltre 200 milioni di visualizzazioni, sui canali personali, che, nel tempo, ha incassato oltre 200.000 euro senza mai dichiararli al fisco.

In pratica, i militari del Gruppo Guardia di Finanza Cosenza hanno sottoposto a verifica fiscale una imprenditrice – operante nel settore della “conduzione campagne marketing e altri servizi pubblicitari” – e, nel corso delle attività, hanno scoperto numerosi accrediti per bonifici bancari esteri, per oltre 200.000 euro, disposti da note organizzazioni dedite alla vendita, gestione e pubblicizzazione di contenuti sulle piattaforme Youtube e Tik Tok.

In realtà, tali somme altro non erano altro che i compensi derivanti dall’attività di “digital content creator” svolta, tra il 2020 e il 2022, dal figlio dell’imprenditrice verificata, ancora minorenne all’epoca dei fatti.

Sostanzialmente, tali somme, seppur accreditati sui conti correnti dell’imprenditrice, non sono mai stati dichiarati al Fisco, con evasione delle relative imposte.

Il fenomeno dell’evasione fiscale nel settore dell’economia digitale rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per il sistema tributario. La rapidità delle transazioni online e l’assenza di confini fisici rendono indispensabile un controllo costante e altamente specializzato.

L’azione della Guardia di Finanza è orientata a contrastare le frodi fiscali in tutte le loro declinazioni, e contribuisce al processo di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese, favorendo una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare meno”).