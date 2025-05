“Europa a casa”, online il report di maggio del servizio di accesso ai fondi europei promosso dall’europarlamentare Giusi Princi

È online il report di maggio di “Europa a casa”, il servizio ideato e promosso dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi con l’obiettivo rendere le opportunità europee di finanziamento accessibili a tutti.

Il report, pubblicato sull’apposita piattaforma web www.europaacasa.eu, raccoglie bandi diretti e indiretti finanziati dall’Unione europea e dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini.

In particolare, il report di maggio presenta iniziative di grande rilievo per il loro potenziale impatto sui territori, raccogliendo avvisi, rivolti soprattutto a giovani, imprese, startup e Comuni, che offrono strumenti concreti per favorire innovazione, inclusione e sviluppo sostenibile. Tra questi, vi sono opportunità per stimolare l’autoimprenditorialità e l’occupazione, finanziamenti per la riqualificazione o la costruzione di impianti sportivi, programmi di investimento finalizzati a promuovere la crescita sostenibile e la competitività delle imprese e iniziative per favorire l’innovazione tecnologica attraverso il sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative.

“La crescente attenzione che ‘Europa a casa’ sta riscuotendo – afferma Giusi Princi – rappresenta per me motivo di orgoglio. Quando, lo scorso dicembre, è stato avviato questo servizio, l’ambizione era quella di colmare un divario informativo rendendo concretamente accessibili le opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione. Il riscontro che stiamo ricevendo, in termini di richieste, partecipazione e interazioni, conferma quanto fosse necessario creare strumenti chiari e qualificati come ‘Europa a casa’, un ponte tra l’Europa e i territori. Il mio impegno prosegue con determinazione – aggiunge l’eurodeputata calabrese – affinché questo servizio possa divenire uno strumento sempre più incisivo, capace di rispondere in modo puntuale e concreto alle esigenze dei cittadini”.

Il report, pubblicato mensilmente, è suddiviso in sezioni tematiche con sintesi chiare, divise per categoria e link agli avvisi diretti (pubblicati e gestiti dall’Unione Europea) e indiretti (promossi sia a livello nazionale che nelle regioni del Sud). Inoltre, il servizio “Europa a casa” prevede azioni di facilitazione, accompagnamento e orientamento per chi necessita di chiarimenti. Tutti gli interessati possono formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere ulteriori informazioni utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu) o il numero per i messaggi Whatsapp (+39 376 262 8177). Tramite esperti in europrogettazione vengono garantite risposte approfondite personalizzate alle esigenze di ciascuno.