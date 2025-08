Estate 2025: Intensificati i controlli della Polizia Stradale lungo la rete viaria provinciale

In concomitanza con l’intensificarsi degli spostamenti per l’esodo estivo, la Polizia Stradale ha predisposto, in attuazione delle direttive condivise nell’ambito di Viabilità Italia, un massiccio piano di controlli lungo le principali arterie autostradali ed extraurbane del provincia catanzarese. L’attività, volta a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire sinistri stradali, ha visto un incremento delle pattuglie impiegate su strada.

Durante i fine settimana del mese di luglio, numerose sono state le infrazioni accertate per violazioni che compromettono gravemente la sicurezza stradale. Tra queste, si segnalano in particolare:

la mancata copertura assicurativa obbligatoria ,

, l’omessa revisione periodica del veicolo ,

, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di conducente e passeggeri ,

, l’utilizzo improprio del telefono cellulare durante la guida.

Su quest’ultimo aspetto, si richiama con forza l’attenzione degli utenti della strada: l’uso del telefono cellulare senza vivavoce o auricolare rappresenta una delle principali cause di distrazione al volante e può costituire un grave pericolo per sé e per gli altri. Si invita pertanto ad adottare dispositivi hands-free, a beneficio della sicurezza propria e altrui.

Proseguiranno per tutto il periodo estivo le attività di controllo, con particolare attenzione anche ai veicoli commerciali, al rispetto dei limiti di velocità, all’uso corretto delle corsie di marcia e al contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

La Polizia Stradale rinnova l’invito a tutti i cittadini a mettersi in viaggio in condizioni psico-fisiche adeguate, con veicoli in regola ed efficienza, e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

Si raccomanda, inoltre, di pianificare per tempo gli spostamenti, al fine di evitare i disagi dovuti all’intenso traffico dei periodi di esodo estivo e ridurre i tempi di percorrenza, contribuendo a una mobilità più sicura e ordinata per tutti.

Viaggiare sicuri è responsabilità di tutti.