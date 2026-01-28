Esposto di Codici in Procura sulla morte del papà di 32 anni a Catanzaro. Si era recato al Pronto Soccorso per sanguinamenti al naso e gengive

Una morte sospetta. È quella di Marco Grispino, 32enne di Corigliano-Rossano deceduto all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Una vicenda su cui si incombe lo spettro della malasanità e per fare chiarezza l’associazione Codici ha deciso di presentare un esposto alla Procura.

Stando a quanto emerso finora, il 32enne si era recato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Compagna” di Corigliano nella giornata del 18 gennaio. Lamentava sanguinamenti anomali dal naso e dalle gengive. I sanitari avrebbero disposto il trasferimento a Catanzaro per ulteriori accertamenti. Approfondimenti che, però, non sarebbero stati effettuati. Sarebbe emerso soltanto il sospetto di una leucemia fulminante. Domenica scorsa il tragico epilogo.

“Chiediamo alla Procura di fare luce su questa vicenda drammatica – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, partendo dal punto che appare centrale, ovvero gli accertamenti approfonditi disposti. Ci sono interrogativi pesanti e inquietanti. Confidiamo nel lavoro della magistratura affinché venga fatta chiarezza, individuando eventuali lacune da parte degli operatori sanitari coinvolti”.