Esperienza Erasmus+ delle docenti calabresi a Malta 

Un’intensa settimana di formazione, crescita professionale e confronto europeo: è quanto vissuto dalle docenti Rosa De Luca e Giovanna Palmieri dell’Istituto Comprensivo “San Francesco” di Palmi, insieme alle colleghe Amelia Poerio e Mariella Cirillo dell’I.C. di Scandale (KR) e Gina Saccomanno, assistente amministrativa dell’I.C. di Verzino (KR), nell’ambito del progetto Erasmus+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000222512, promosso dal Consorzio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, alla sua prima annualità.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito dell’accreditamento Erasmus+ 2021–2027 per il settore dell’istruzione scolastica, è stata resa possibile grazie all’adesione al Consorzio Calabria e al sostegno dei rispettivi dirigenti scolastici, che continuano a investire nella formazione continua dei docenti per innalzare la qualità dell’insegnamento.

Dal 23 al 28 giugno, le partecipanti hanno frequentato corsi di aggiornamento professionale presso lo stesso ente formativo a Malta. La docente Giovanna Palmieri ha seguito il corso “All about Primary School”, acquisendo nuove strategie didattiche per la scuola primaria incentrate sull’apprendimento attivo e l’integrazione tra teoria e pratica. La docente Rosa De Luca ha preso parte al corso “Fluency & Language Development for Educational Staff”, mentre le colleghe Amelia Poerio, Mariella Cirillo e Gina Saccomanno hanno partecipato al corso “Fluency and English Language Development”, focalizzato sul potenziamento linguistico e metodologico.

Le attività formative, strutturate attraverso laboratori interattivi, giochi didattici e momenti di riflessione condivisa, hanno consentito alle partecipanti di sviluppare competenze innovative, con l’obiettivo di rendere l’apprendimento della lingua inglese più coinvolgente e motivante per gli alunni.

Accanto alla formazione in aula, l’esperienza Erasmus ha offerto anche l’opportunità di esplorare la ricchezza culturale dell’arcipelago maltese: dalle isole di Gozo e Comino, alla capitale La Valletta, fino all’incantevole città di Mdina. Particolarmente toccante è stata la visita alla Cattedrale di San Giovanni, dove le docenti hanno potuto ammirare i capolavori di Caravaggio, vivendo un’emozione intensa e immersiva. Non è mancata una parentesi di leggerezza con la visita al Museo delle Illusioni, all’insegna della curiosità e del divertimento.

Un sentito ringraziamento è rivolto al dirigente dell’I.C. San Francesco, prof. Ferdinando Rotolo, per il costante sostegno e la fiducia riposta nel valore del progetto Erasmus, e alla dott.ssa Nadia Didato Crescente, Referente Pedagogica dell’USR Calabria, per la disponibilità, la dedizione e l’impegno nel promuovere esperienze formative di così grande valore.

Un grazie speciale va infine agli ambasciatori e alle ambasciatrici Erasmus e a tutti coloro che credono in una scuola capace di camminare insieme, perché è proprio nel confronto con l’altro che si cresce, professionalmente e umanamente.