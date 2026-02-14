Esondazione Crati, Rosellina Madeo (Pd): “ristori subito alle aziende colpite”

La conta dei danni non serve e non basta più: la strada è quella della prevenzione

Solidale e vicina con tutti coloro che in queste ore stanno combattendo con l’incubo che l’esondazione del Crati possa portare loro via tutto: casa, campi coltivati, allevamenti, attività. I sacrifici di una vita.

Gli sforzi di queste ore, la prontezza delle protezioni civili dei vari territori, la solidarietà di alcune associazioni, il coordinamento delle operazioni dei sindaci Flavio Stasi e Gianpaolo Iacobini hanno scongiurato il peggio. Non ci sono vittime, ma tanto sconforto per quello che si è perso e forte incertezza nel futuro.

Ancora una volta il Crati si gonfia e mette paura. Ancora una volta si procede con una mera conta dei danni e il solito interrogativo: potevamo fare qualcosa?

Certo: prevenire. La Calabria dallo Jonio al Tirreno subisce le sferzate del maltempo.

In questa direzione va la mia interrogazione sulla diga di Tarsia.