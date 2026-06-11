Eseguito ordine di carcerazione nel Vibonese nei confronti di un 41enne per espiazione pena

I Carabinieri della Stazione di San Calogero hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano nei confronti di un 41enne del luogo.

Il provvedimento scaturisce dalla revoca del decreto di sospensione dell’esecuzione della pena e dal conseguente ripristino dell’ordine di carcerazione, disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito dell’emissione di sentenza definitiva di condanna.

L’uomo deve espiare una pena residua di 11 mesi e 28 giorni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi nel 2019 nel comune di Giussano (MB). Non avendo presentato istanza per l’applicazione di misure alternative alla detenzione nei termini previsti dalla legge, è stato disposto il ripristino dell’ordine di carcerazione.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.