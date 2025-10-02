Eseguite due ordinanze di confisca patrimoniale a Reggio Calabria e Gioia Tauro

Riceviamo e pubblichiamo Via Asmara a Gioia Tauro: una situazione inammissibile nel cuore della città.La città di Gioia Tauro è alle prese con un problema grave e inammissibile: la presenza di Tonnellate di rifiuti in via Asmara, proprio al centro della città e nel cuore di Gioia Tauro. Questa via, che collega via Lo Moro […]