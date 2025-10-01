Esame Lille per Gasperini “La Roma non sceglie tra Europa e Serie A”

ROMA (ITALPRESS) – “Più importante la coppa o il campionato? E’ importante tutto, non si deve mai scartare nulla”. Gian Piero Gasperini non fa preferenze alla vigilia di Roma-Lille, match della seconda giornata di Europa League, in programma alle 18:45 di domani in un Olimpico strapieno. “La Serie A è fondamentale, l’Europa altrettanto e c’è anche la Coppa Italia. Dobbiamo affrontare tutte le competizioni con l’obiettivo di andare più avanti possibile, senza fare delle scelte”, ha affermato il tecnico di Grugliasco che l’Europa League l’ha già vinta sulla panchina dell’Atalanta, chiudendo nello stesso anno al quarto posto in Serie A, con tanto di finale di Coppa Italia. Sono i tre obiettivi della Roma di quest’anno, anche se Evan Ndicka, presente in conferenza stampa al fianco del suo allenatore, precisa come sia “troppo presto per parlarne”.

Dopo la vittoria contro il Nizza, la Roma affronta un altro club francese. Il Lille ha 10 punti in Ligue 1 (3 in più degli uomini di Haise), ma viene da due sconfitte di fila in campionato. “Affrontiamo un’ottima squadra, molto dinamica e organizzata, che gioca in modo offensivo. Ha avuto un inizio di campionato con alcuni risultati non favorevoli, ma le prestazioni sono sempre state positive. Bisognerà essere attenti e preparati”, è l’avviso di Gasperini che chiede un salto di qualità rispetto all’ultima partita (vinta) contro il Verona. Nel post gara, domenica, il tecnico si è soffermato sui recuperi di alcuni giocatori dopo l’impegno europeo. “La fatica non è fisica, ma può essere legata alle motivazioni – ha precisato -. Non è facile uscire da partite come il derby, che toglie tante energie, o come dalla prima di Europa League. Il Verona ha avuto una reattività superiore alla nostra. Aver fatto gol abbastanza in fretta può aver condizionato, ma non ho mai pensato che ci fosse un problema fisico. Il problema è quello di riuscire a rientrare nella gara, valutando bene l’avversario”. Ai box ci sono ancora Dybala e Bailey: “Non è usuale per me finire le partite con due centrocampisti messi come attaccanti, come successo nel derby e a Nizza. Ma in questo momento devo agire in questo modo”, ha aggiunto Gasperini.

Domani ci saranno delle rotazioni, ma Ndicka (uscito per crampi domenica) si candida. “Sto bene e mi sto allenando. Speriamo di essere pronti”, le parole del leader di una difesa che ha incassato solamente due gol in stagione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).