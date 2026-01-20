Erosione costiera sul Tirreno cosentino, De Cicco: “Iter avviato, ora serve un’accelerazione politica per passare ai cantieri”

Il Consigliere regionale Francesco De Cicco interviene sullo stato di avanzamento dei procedimenti relativi agli interventi di difesa e mitigazione dell’erosione costiera lungo il tratto tirrenico della provincia di Cosenza, in particolare nei Comuni di Guardia Piemontese e Fuscaldo, interessati da fenomeni strutturali di arretramento della linea di costa.

«Siamo di fronte a un quadro tecnico-amministrativo già definito – afferma De Cicco – con progettazioni definitive, Studi di Impatto Ambientale completi e un iter autorizzativo regionale incardinato, che riconosce la gravità del dissesto e la strategicità delle infrastrutture coinvolte».

Gli interventi programmati, come emerge dalla documentazione tecnica depositata, sono finalizzati alla protezione del rilevato ferroviario della linea Battipaglia–Reggio Calabria, oltre che alla difesa del litorale e al riequilibrio morfodinamico della costa, attraverso opere integrate di tipo strutturale e ripascimento ￼.

«Il punto oggi non è più stabilire se intervenire – chiarisce il Consigliere regionale – ma quando e con quale livello di priorità politica. La Regione Calabria deve accompagnare il lavoro tecnico con una chiara assunzione di responsabilità istituzionale, affinché si giunga rapidamente alla conclusione dell’iter e all’apertura dei cantieri».

De Cicco sottolinea come il dissesto costiero non rappresenti soltanto una criticità ambientale, ma una questione di sicurezza pubblica, continuità infrastrutturale e sviluppo economico:

«Parliamo di un’area in cui insistono infrastrutture strategiche nazionali, attività turistiche e insediamenti urbani. Ogni ritardo produce effetti cumulativi che aumentano costi, rischi e danni per i territori».

In qualità di Consigliere regionale, De Cicco annuncia un monitoraggio costante degli atti regionali e dei tempi procedurali, riservandosi di attivare strumenti di indirizzo e controllo politico-istituzionale qualora dovessero emergere rallentamenti non giustificati.

«L’obiettivo – conclude – è fare in modo che un progetto tecnicamente solido e ambientalmente valutato diventi finalmente un intervento reale e visibile, restituendo certezze ai Comuni, ai cittadini e a un tratto di costa che da troppo tempo attende risposte concrete».