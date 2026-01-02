Epifania 2026: alla Cittadella dell’Immacolata torna il Corteo dei Re Magi

Sarà un’Epifania all’insegna della fede, della tradizione e della partecipazione collettiva quella che si vivrà alla Cittadella dell’Immacolata. Martedì 6 gennaio 2026, al termine della Santa Messa delle ore 18, tornerà il Corteo dei Re Magi, giunto alla sua seconda edizione dopo il grande successo registrato lo scorso anno.

L’evento, che nella precedente edizione ha attirato visitatori provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia orientale, si conferma come una delle iniziative più significative dedicate all’Epifania nel territorio regionale. Un appuntamento che guarda alle grandi rievocazioni europee, come quelle del Nord Italia e della Polonia, ma che affonda le sue radici nella spiritualità e nell’identità locale.

Il Corteo accompagnerà il pubblico in un cammino simbolico attraverso gli spazi aperti della Cittadella, riproponendo il viaggio dei Magi verso Betlemme. Grazie alla presenza di figuranti in abiti storici, scene rappresentative e momenti narrativi, il racconto evangelico prenderà forma in un contesto naturale di grande suggestione, culminando nell’adorazione del Bambino Gesù.

Più che una rappresentazione, il Corteo dei Re Magi è pensato come un’esperienza condivisa, capace di coinvolgere grandi e piccoli. Il percorso diventa occasione di riflessione sul significato dell’Epifania, intesa come manifestazione della luce, della speranza e dell’incontro tra i popoli.

Forte dell’entusiasmo suscitato dalla prima edizione, l’organizzazione ha scelto di ampliare e arricchire l’evento: più figuranti, una scenografia ancora più curata e una maggiore attenzione ai dettagli renderanno il corteo 2026 ancora più coinvolgente. Un lavoro portato avanti con passione da volontari e collaboratori, che credono nel valore culturale e spirituale dell’iniziativa.

La Cittadella dell’Immacolata, immersa nel paesaggio collinare di Bagnara Calabra, si presta in modo naturale ad accogliere eventi di questo tipo. Luogo aperto e accessibile, diventa spazio di incontro e cammino comune, dove la bellezza del territorio si unisce al significato simbolico della celebrazione.

Il Corteo dei Re Magi si inserisce così in un progetto più ampio di valorizzazione delle tradizioni e del territorio, dimostrando come anche il Sud Italia possa ospitare manifestazioni di forte richiamo culturale e turistico, capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Martedì 6 gennaio 2026, la Cittadella dell’Immacolata tornerà a riempirsi di voci, colori ed emozioni, offrendo a fedeli, famiglie e visitatori un’esperienza intensa e partecipata. Un appuntamento destinato a crescere nel tempo e a diventare un punto di riferimento per le celebrazioni dell’Epifania in Calabria.