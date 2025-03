Ennesimo affermazione della Scuola “Pentimalli Paolo VI Campanella” di Gioia Tauro ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici

L’Istituto Comprensivo “Pentimalli Paolo VI Campanella” di Gioia Tauro continua a distinguersi nei molteplici ambiti formativi, nonché nei diversificati percorsi di natura didattica e progettuale. Tali iniziative sono mirate a riconoscere, valorizzare e potenziare le attitudini, le sensibilità e le capacità di ogni studente, promuovendo le forme di un’educazione inclusiva e orientata alla crescita integrale di tutta la comunità scolastica. In questa precisa direzione di senso grande valore assumono i giochi matematici, le cui finalità si lasciano cogliere nella possibilità di favorire – attraverso la proposta di una sana competizione – un approccio entusiasmante e stimolante agli articolati percorsi di studio della matematica. Sono tali itinerari di apprendimento formativo che hanno consentito l’acquisizione di competenze specifiche – nel segno, ovviamente, di una vera e propria condivisione – facendo trovare la loro realizzazione nella recente partecipazione ai “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”, organizzati dal Centro PRISTEM della prestigiosa Università Bocconi di Milano. Il 15 marzo 2025, infatti, alcune allieve hanno partecipato alle semifinali presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, gareggiando per le categorie C1 e C2 e superando – in modo decisamente brillante – la tanto attesa competizione di matematica e di logica. Le alunne interessate sono Misale Noemi (categoria C 2) classe 3 F, Vinti Valentina (categoria C 1) classe 2 M, Giovinazzo Sofia (categoria C 1) classe 1 B, Pizzi Anna Maria (categoria C 1) classe 2 E, e Pavia Elena (categoria C 1) classe 2 A. Le studentesse hanno più propriamente conquistato le semifinali di questo campionato, accedendo alla finale nazionale che si svolgerà il prossimo 10 maggio presso l’Università Bocconi di Milano. L’esito – che non era per niente scontato – premia l’impegno, le capacità d’intuizione e di ragionamento delle cinque allieve, come pure dell’intero istituto “Pentimalli Paolo VI Campanella”, sempre in prima linea nella partecipazione a eventi pedagogici e culturali di questa straordinaria levatura. Bisogna aggiungere che il riconoscimento ottenuto rende certamente merito anche alla dedizione e all’impegno costante delle docenti referenti del progetto, vale a dire le Professoresse Emma Parlongo e Gloria Caruso – capaci, tra l’altro, di proporre lo sviluppo di un uso produttivo del ragionamento in modo matematico – che non hanno esitato a esprimere la loro piena soddisfazione, da una parte congratulandosi con le allieve che si sono messe in gioco nella complessa competizione, dall’altra auspicando un futuro pieno di gradi successi. Espressioni di plauso e di incoraggiamento sono state espresse anche dal Dirigente Scolastico – Prof. Domenico Pirrotta – il quale ha colto l’occasione per ricordare che “la razionalizzazione dello studio della matematica favorisce lo sviluppo del pensiero logico, della capacità di problem solving e del ragionamento critico. Competenze essenziali, queste, che assumono un considerevole impatto sull’educazione e sulla più ampia organizzazione della maturazione psicologica degli studenti. I lodevoli e raggiunti risultati dimostrano, pertanto, che la forza dell’apprendimento – spinta dalla passione per i numeri – possa generare il talento”.