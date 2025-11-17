Energy Day a Taurianova. Claai.Pmi Unite in campo per il Risparmio Energetico delle Imprese

– I costi energetici rappresentano una delle voci di spesa più critiche per le micro e piccole imprese (MPI), in particolare nei settori dell’artigianato, commercio, turismo e servizi, arrivando a incidere per il 20-30% sul totale delle spese di gestione.

Per affrontare questa sfida e fornire un supporto concreto agli imprenditori, CLAAI -l’Associazione PMI UNITE – sede di TAURIANOVA ha promosso l’evento “ENERGY DAY”. L’iniziativa, interamente dedicata al risparmio e all’efficienza energetica, ha registrato un’ottima adesione con la partecipazione di oltre 20 aziende del territorio.

L’iniziativa si è tenuta ieri, Domenica 16 novembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la sede dell’Associazione in Via XXIV MAGGIO, 64.

Consulenza Specializzata per l’Efficienza

Nel corso della giornata, gli imprenditori hanno avuto l’opportunità di ottenere una consulenza personalizzata e approfondita sui seguenti temi:

Analisi dei Costi: Verifica di bollette e pagamenti, corretta applicazione di IVA, accise e addizionali per artigiani, commercianti, pubblici esercizi, ecc.

Verifica di bollette e pagamenti, corretta applicazione di IVA, accise e addizionali per artigiani, commercianti, pubblici esercizi, ecc. Contratti: Esame dell’eventuale presenza di clausole o penali.

Esame dell’eventuale presenza di clausole o penali. Efficienza Energetica: Soluzioni pratiche per l’efficientamento (Fotovoltaico, Solare Termico, illuminazione a LED).

Soluzioni pratiche per l’efficientamento (Fotovoltaico, Solare Termico, illuminazione a LED). Comparazione Offerte: Analisi e confronto delle offerte del mercato, in particolare rispetto a quelle di Calabria Energia.

Il Mercato Libero: Una Sfida da Affrontare Insieme ogni giorno.

“Il mercato dell’energia elettrica e del gas è in grande fermento. Le piccole e medie imprese si trovano al centro di un autentico cambio di scenario, nel quale dovranno orientarsi tra le diverse offerte del mercato libero,” dichiara Rosario Antipasqua, Segretario e Coordinatore dello Sportello Ambiente, Energia, Lavoro e Sicurezza CLAAI.

Antipasqua prosegue: “Il Governo, infatti, con il provvedimento sulla ‘Concorrenza’, ha previsto la completa liberalizzazione del mercato e il superamento della tutela di prezzo nel settore elettrico per le piccole imprese e le famiglie. Per questa ragione, abbiamo voluto confrontarci con i nostri esperti e muoverci per tempo, offrendo un servizio che vuole essere prima di tutto un aiuto concreto agli imprenditori, favorendo il risparmio e l’efficienza energetica. Oggi le PMI associate a CLAAI possono essere protagoniste anche in questo settore, grazie alla collaborazione e Partnership con CALABRIA ENERGIA.”

