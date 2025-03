Emergenze sanitarie e veterinarie: una situazione inaccettabile nella Piana di Gioia Tauro

Nella Piana di Gioia Tauro, la gestione delle emergenze sanitarie, sia per le persone che per gli animali, si trova in una condizione critica e inaccettabile. I cittadini e le associazioni di volontariato, come le Guardie Ecozoofile, si trovano ogni giorno di fronte a un sistema inefficace, che non garantisce interventi tempestivi e adeguati.

È inconcepibile che, nel 2025, un cittadino che trova un cane ferito vicino casa debba contattare più enti senza ottenere un intervento immediato. Le autorità competenti, a causa di procedure farraginose e di una catena di comando inefficiente, non riescono a rispondere con l’urgenza necessaria. Anche i veterinari reperibili non possono intervenire senza una segnalazione ufficiale delle autorità, il che allunga ulteriormente i tempi di soccorso e mette a rischio la vita degli animali feriti.

Questa situazione evidenzia una gestione insufficiente delle risorse e un disinteresse nei confronti di un problema che coinvolge l’intero territorio calabrese, con particolare aggravio nella Provincia di Reggio Calabria, una delle più martoriate in termini di infrastrutture, sicurezza e servizi pubblici.

Chiediamo al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e alle istituzioni competenti di intervenire immediatamente per colmare queste gravi lacune. È necessario:

Rivedere e potenziare il sistema di emergenza 118 nella Piana di Gioia Tauro, garantendo più ambulanze medicalizzate e migliori condizioni ospedaliere. Istituire un protocollo chiaro per le emergenze veterinarie, che permetta interventi rapidi senza inutili passaggi burocratici. Migliorare la presenza delle Forze dell’Ordine e del personale di soccorso nelle aree più critiche della Regione. Investire nelle infrastrutture stradali e di sicurezza, invece di destinare risorse a progetti secondari come il Ponte sullo Stretto, quando la Calabria necessita ancora di servizi essenziali e funzionanti.

La popolazione della Provincia di Reggio Calabria non può più essere trattata come una realtà di serie B. È tempo che le istituzioni prendano atto delle difficoltà reali del territorio e agiscano concretamente per risolverle.

Non possiamo più accettare il silenzio e l’inerzia. È il momento di dare risposte chiare e azioni efficaci.

Comando Nazionale delle Guardie Ecozoofile