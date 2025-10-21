Emergenza sulla SP1 a Gioia Tauro: carcassa di cinghiale abbandonata da oltre una settimana

DI CLEMENTE CORVO

Una situazione di grave pericolo e disagio si sta verificando sulla SP1 a Gioia Tauro, dove una carcassa di cinghiale di grossa taglia giace abbandonata al bordo della strada da oltre una settimana. La carcassa, situata a circa 500 metri dall’area di servizio OILEX direzione Gioia Tauro, sta creando problemi di sicurezza e igiene pubblica, soprattutto nei fine settimana quando il traffico è intenso.

Le macchine sono costrette a viaggiare a bassa velocità, creando lunghe file e rendendo la zona impercorribile. La presenza della carcassa costituisce un grave pericolo per la salute pubblica e la sicurezza dei conducenti, che potrebbero essere esposti a rischi di incidenti o contaminazione.

È inaccettabile che una situazione del genere sia stata lasciata senza risposta per così tanto tempo. È urgente che le autorità competenti intervengano per rimuovere la carcassa e ripristinare la sicurezza sulla strada.

Segnaliamo il problema alle autorità locali e alla società di gestione della Città Metropolitana, affinché possano intervenire tempestivamente e risolvere la situazione. Speriamo che questa segnalazione possa essere il primo passo per risolvere il problema e garantire la sicurezza dei cittadini e dei conducenti.