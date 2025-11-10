Emergenza sociale a Taurianova, sit-in davanti al Centro di Salute Mentale, domani 11 novembre alle ore 9.30

Emergenza sociale!

Sta per chiudere l’unico Centro di Salute Mentale della Piana di Gioia Tauro.

Quello che è successo a Milano può succedere anche qui: senza cure, nessuno è al sicuro.

I nostri genitori, i nostri figli devono poter uscire di casa senza paura ,tutti dobbiamo partecipare!

L’ASP di Reggio Calabria non può rimanere indifferente di fronte allo smantellamento di un servizio così importante.

Non vogliamo altri drammi, non vogliamo altri accoltellatori per strada, la gente sta male e’ ha il diritto di curarsi.

Ci vediamo domani 11 novembre alle ore 9:30 davanti ai cancelli del Centro di Salute Mentale di Taurianova.