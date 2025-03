Emergenza sistema ospedaliero, Mattiani: “La nomina del Presidente Occhiuto a Commissario velocizzerà la costruzione dei grandi ospedali”

Sulla nomina del Presidente Occhiuto a Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria, da realizzare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, grande soddisfazione è stata espressa dal Consigliere Regionale e Commissario della Lega Calabria per la Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani, dall’inizio della Legislatura regionale attivo sul fronte sanità, il quale ha inteso sottolineare ancora una volta il grande lavoro silente condotto dal Presidente Roberto Occhiuto e dalla Regione Calabria:

“La nomina del Presidente Roberto Occhiuto a Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria, da realizzare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, è una grande notizia. Era stato il Presidente Occhiuto a richiedere al Governo l’adozione di misure dirette a snellire, velocizzare e accelerare le procedure che stanno cadenzando la costruzione dei grandi ospedali nella nostra Regione e con la Sua nomina a Commissario tutto questo è diventato realtà. Si tratta, ad esempio, delle strutture sanitarie la cui costruzione riveste carattere di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità, quali i nuovi Ospedali della “Sibaritide’, di “Vibo Valentia”, della “Piana di Gioia Tauro”, di “Locri” e quelli finanziati dall’INAIL per le Aziende “GOM Reggio Calabria”, “ASP Reggio Calabria”, “AO Cosenza”, “AOU Catanzaro”, “ASP Crotone”.

Esordisce così con una nota il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani da sempre in prima linea proprio nella battaglia per la Sanità e per la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro, che continua:

“Da oggi il Presidente e Commissario Delegato avrà anche il potere di provvedere all’approvazione dei progetti, mentre alla copertura degli oneri finanziari si provvederà a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e ss.mm.ii., nonché mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, di Amministrazioni statali, di Enti pubblici o derivanti da fondi comunitari e nazionali finalizzate alla gestione ed al superamento del contesto emergenziale.

Prosegue ancora il Consigliere Mattiani:

“Va detto che sempre costante è stato il nostro impegno per cambiare le sorti della nostra sanità disastrata. Abbiamo ricevuto in eredità ospedali chiusi, strutture fatiscenti e prive di personale. Oggi, non abbiamo certamente la bacchetta magica e la presunzione di sostenere che tutti i problemi siano stati risolti. Sebbene, però, persistano gravi difficoltà, non possono non essere riconosciuti dei grandi passi avanti. Proprio sul fronte edilizia sanitaria, ad esempio, dal nostro insediamento abbiamo portato avanti un grande lavoro che ci ha consentito di disincagliare i grandi ospedali che andavano aggiornati e attualizzati alle nuove normative tecniche e sanitarie. Per non parlare della lievitazione dei costi che il tempo ha comportato. Tutti problemi che siamo riusciti a superare. I lavori dell’Ospedale della Sibaritide e di Vibo Valentia procedono, mentre per il Nuovo Ospedale della Piana con sede a Palmi stiamo lavorando per giungere celermente al traguardo dell’inizio lavori. Oggi questo nuovo scenario che vede il Presidente Occhiuto Commissario Delegato favorirà, certamente, la celere prosecuzione di un percorso già avviato e instradato.”.