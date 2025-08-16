Approdo Calabria

Emergenza botulino. Un nuovo ricovero all’Annunziata in Terapia Intensiva. Dimesso il paziente della Pediatria

Ago 16, 2025 - redazione

banner bcc calabria
banner bcc calabria

Si registra un nuovo ricovero, oggi, all’ ospedale Annunziata.

Il paziente giunto in Pronto Soccorso con chiari sintomi di intossicazione botulinica è stato trasferito al reparto di Terapia Intensiva. Le condizioni seppure non gravi  necessitano comunque di un attento monitoraggio intensivo.

E’ stato dimesso al domicilio un paziente ricoverato in Pediatria

Situazione ricoveri: in tutto 9

  • n° 3  in Terapia Intensiva;
  • n° 6 nei Reparti di Area Medica

Categorie