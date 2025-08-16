Emergenza botulino. Un nuovo ricovero all’Annunziata in Terapia Intensiva. Dimesso il paziente della Pediatria

Di Fameli Foti Rosa Nella giornata di ferragosto la Vara di Messina edizione 2025 è scesa in piazza Castronovo per la discesa trionfale. La Vara di Messina è un grande carro votivo dedicato all’Assunzione della Madonna, portato in processione il 15 agosto di ogni anno.Il termine “Vara” deriva dalla parola messinese che significa “bara”, e […]