Emergenza botulino. Un nuovo ricovero all’Annunziata in Terapia Intensiva. Dimesso il paziente della Pediatria
Ago 16, 2025 - redazione
Si registra un nuovo ricovero, oggi, all’ ospedale Annunziata.
Il paziente giunto in Pronto Soccorso con chiari sintomi di intossicazione botulinica è stato trasferito al reparto di Terapia Intensiva. Le condizioni seppure non gravi necessitano comunque di un attento monitoraggio intensivo.
E’ stato dimesso al domicilio un paziente ricoverato in Pediatria
Situazione ricoveri: in tutto 9
- n° 3 in Terapia Intensiva;
- n° 6 nei Reparti di Area Medica