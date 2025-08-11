Emergenza botulino nei friarielli, richiamati lotti di due marchi di aziende venduti in Italia

Il ministero della Salute ha richiamato diversi lotti di due marche di friarielli alla napoletana per sospetta contaminazione da Botulino. Si tratta dei lotti 290425 e 280325 prodotti in uno stabilimento di Scafati, nel Salernitano, con data di scadenza rispettivamente 29-04-2028 e 28-03-2028, venduti da “Ciro velleca srl” con il marchio “Vittoria”, in confezione da 1000 gr. Il ministero ha ordinato il ritiro del prodotto in eventuale giacenza. Richiamo anche per i friarielli alla napoletana, sempre per rischio di contaminazione da Botulino, dello stesso produttore realizzati ancora a Scafati ma commercializzati con il marchio “Bel Sapore”. I lotti interessati dal ritiro sono lo 060325 con data scadenza 06-03-2028 e il lotto numero 280325 con scadenza al 28-03-2028, entrambi in confezione da 1000 gr. Anche in questo caso è stato ritirato il prodotto in eventuale giacenza. (Lapresse)