Emergenza all’Ospedale di Gioia Tauro: linee telefoniche non funzionanti: cittadini chiedono soluzione

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

DI CLEMENTE CORVO

Sono ormai diversi giorni che si riscontrano serie problematiche con le linee telefoniche dell’ospedale Giovanni XXIII di Gioia Tauro.

La situazione è molto critica e sottolinea la necessità di una soluzione rapida e efficace.

La richiesta di ripristinare le linee telefoniche nell’immediatezza è molto ragionevole, soprattutto considerando l’importanza dell’ospedale per la salute e il benessere dei cittadini.

Nel 2025 non dovrebbe essere difficile risolvere un problema tecnico come questo che si sta verificando nell’ospedale di Gioia Tauro che è molto pertinente.

Spero che le autorità competenti prendano nota di questa situazione e prendano misure rapide per risolvere il problema. I cittadini hanno diritto a un servizio sanitario efficiente e accessibile, e la mancanza di linee telefoniche funzionanti è un ostacolo significativo a questo diritto.

La situazione attuale é molto critica e i cittadini stanno avendo grandi difficoltà a comunicare con l’ospedale di Gioia Tauro. Gli appelli dei cittadini gioiesi e della Piana sono un segnale chiaro della necessità di una soluzione rapida e efficace per risolvere il problema delle linee telefoniche non funzionanti.

Spero che le autorità competenti prendano seriamente in considerazione queste richieste e prendano misure concrete per ripristinare le linee telefoniche e garantire un servizio di comunicazione efficiente per i cittadini che hanno bisogno di contattare l’ospedale. La salute e il benessere dei cittadini dovrebbero essere una priorità assoluta!