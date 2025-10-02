Approdo Calabria

Elezioni regionali, Roberto Occhiuto parla già da presidente (ri)eletto della Calabria con un video social “La mia agenda per la prossima settimana”. VIDEO

Ott 02, 2025 - redazione

Il presidente uscente della Regione Calabria in un video sulla sua pagina social illustra un programma che dovrà fare la prossima settimana, parlando come se già è sicuro che sarà confermato alla guida della Regione Calabria, illustrando una serie di iniziative che vanno dagli aeroporti alla sanità fino ad un grande evento sportivo a carattere mondiale che potrà ospitare la Calabria, esordisce con “Basta parlare di campagna elettorale…”.

