Elezioni regionali, il Pd di Reggio: “Nel collegio Sud una lista forte e inclusiva, mix di competenza amministrativa e impegno civile”

La Federazione provinciale del Pd metropolitano di Reggio Calabria, guidata dal segretario Peppe Panetta, esprime piena condivisione e orgoglio per la lista presentata dal Pd nel collegio Sud alle prossime elezioni regionali. Una squadra che unisce esperienze diverse, competenze solide e la rappresentanza diretta dei territori, capace di restituire fiducia e credibilità alla politica calabrese.

Tra i candidati anche Rodi Patrizia Carmen Morabito detta Rodi, imprenditrice agricola, dirigente Coldiretti e componente della Giunta della Camera di Commercio di Reggio Calabria, una donna che ha saputo difendere con coraggio la propria attività nonostante intimidazioni subite e che oggi diventa simbolo di rinnovamento e di apertura del Pd alla società civile, oltre ad aver suscitato con la sua esperienza anche l’attenzione della segretaria nazionale Elly Schlein.

Accanto a lei, altre due donne che incarnano l’impegno quotidiano nelle Comunità: l’assessore Lucia Nucera, protagonista delle Politiche sociali a Reggio Calabria, e Maria Teresa Floccari, che a Siderno ha guidato i lavori pubblici con competenza e visione.

E poi ben tre sindaci che rappresentano i volti più autorevoli del territorio, da Giuseppe Falcomatà, alla guida della Città Metropolitana di Reggio Calabria, a Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, a Vincenzo Maesano, sindaco di Bovalino. Gli ultimi due hanno anche scelto di iscriversi al Pd rafforzandone ulteriormente il radicamento.

A completare la squadra il consigliere regionale uscente Giovanni Muraca, che ha dato voce in Aula a battaglie coraggiose sui temi fondamentali per i cittadini, a partire dalla sanità.

«Questa lista – sottolinea Peppe Panetta – è forte e competitiva perché mette insieme esperienze amministrative di primo piano e la passione civile di chi ha dimostrato di saper lottare per i diritti delle persone e per la crescita dei territori. È la rappresentazione concreta di un Pd che vuole essere inclusivo e vicino alle Comunità».

«Con questa squadra – conclude Panetta – offriamo ai calabresi una proposta seria e credibile, fondata sulla legalità, sulla dignità del lavoro e su nuove opportunità di sviluppo. Le elezioni regionali rappresentano un passaggio nevralgico per la Calabria e il Pd intende affrontarle con un progetto all’altezza delle sfide che ci attendono».

Peppe Panetta

Segretario provinciale Pd

Federazione metropolitana

Reggio Calabria