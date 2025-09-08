Elezioni regionali, il Pd Calabria risponde a Occhiuto: “In 4 anni ha fatto più danni lui che le amministrazioni degli ultimi 40”

“Occhiuto continua a mentire ai calabresi. In quattro anni ha fatto più danni lui che le amministrazioni degli ultimi 40, per la maggior parte di centrodestra”. È durissimo il Pd calabrese nel rispondere a recenti dichiarazioni dell’ex presidente della Regione Calabria. “Dalla sanità alla Film Commission, si registra soltanto – spiegano i dem – un arretramento micidiale della Calabria, con servizi pessimi, l’aumento spaventoso della migrazione sanitaria, l’inattendibilità di molti bilanci aziendali approvati e, nel caso dell’ente regionale per il cinema, l’assoluta e gravissima mancanza di trasparenza”. “L’ex presidente – attacca il Pd – non ha la bacchetta magica ma ha avuto più di uno scettro, dato il potere enorme che ha gestito, soprattutto nella sanità. Tuttavia ha riservato l’attenzione anzitutto ai suoi fedelissimi e collaboratori, ha maltrattato i precari e gettato fumo negli occhi con una comunicazione fasulla, i concertoni, le luci colorate e gli spot pagati dai calabresi. Sulle riforme, poi, ha peggiorato il servizio 118, non ha mosso un dito per rifare la rete ospedaliera, ha lasciato case e imprese senza una goccia d’acqua e non ha mai risolto i problemi ambientali più importanti”. “Saranno gli elettori calabresi a bocciarlo, a certificare il fallimento della sua esperienza amministrativa. Adesso Occhiuto ha il vento contrario, i cittadini non sopportano più le sue menzogne e voteranno convintamente – concludono i dem – per Tridico e il centrosinistra”.