Elezioni regionali, il Pd Calabria: “Calabria ultima nei redditi, ma Occhiuto dimentica i poveri e pensa agli amici suoi” 

“Il resoconto dei redditi nelle regioni italiane dovrebbe far vergognare Roberto Occhiuto, che aiuta i ricchi e dimentica i poveri, disprezza il reddito di dignità ma tiene in considerazione i suoi amici”. È il durissimo commento del Pd Calabria sui dati Irpef pubblicati dalla Cgia di Mestre, che mostrano il dramma economico e sociale della Calabria, ultima regione per reddito, con una media di 18.230 euro annui contro i 29.120 della Lombardia. “La condizione dei calabresi – sostengono i dem calabresi – è gravissima ma il presidente della Regione finge di non vederla. Bisogna assicurare aiuto e sostegno assoluti alle famiglie monoreddito, ai precari, ai disoccupati, agli sfruttati e a chi è facile ostaggio della criminalità organizzata a causa della propria debolezza economica. In Calabria non si può sospendere né abolire lo Stato sociale. Al contrario, occorre rafforzarlo e avere il coraggio di indossare i panni degli altri”. “Occhiuto è cieco e sordo davanti a queste realtà. È scandaloso il suo abbandono dei più sfortunati. Come Pd Calabria apriamo le porte e le braccia a chi si sente escluso. Insieme a tutto il centrosinistra, vogliamo restituire dignità e speranza alle persone più deboli e garantire loro – concludono i dem – tutto il sostegno necessario”.