Elezioni regionali, i candidati in Calabria con Pasquale Tridico

Calabria, il campo largo di Tridico: dal Pd ai riformisti uniti, le sei liste con tutti i nomi dei candidati a sostegno

Le liste che vanno a costituire il fronte del centrosinistra: dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, dai Verdi e Sinistra alla Federazione Riformista. Circoscrizione per circoscrizione, i candidati al Consiglio regionale

Il progetto di campo largo prende forma attorno a Pasquale Tridico, ex presidente Inps, europarlamentare e ora frontman del centrosinistra calabrese, principale antagonista del governatore dimissionario Roberto Occhiuto. A sostenerlo ci sono sei liste. Il Partito democratico è sdoppiato in due: da una parte la formazione ufficiale con i colori e il simbolo dem, dall’altra Democrazia Progressisti che raccoglie simpatizzanti e militanti dell’area progressista. Il fronte a sostegno di Tridico si completa con Avs, Alleanza Verdi e Sinistra, il Movimento Cinquestelle, la lista Tridico Presidente e quella dei riformisti che raggruppo Azione, Italia Viva, i socialisti e +Europa.

Circoscrizione Nord (Cosenza)

Partito Democratico

Giuseppe Mazzuca

Enza Bruno Bossio

Pino Capalbo

Francesca Dorato

Catia Filippo

Franco Iacucci

Mimmo Lo Polito

Rosellina Madeo

Rosanna Mazzia

Movimento 5 Stelle

• Elisa Scutellà

• Davide Tavernise

• Giuseppe Giorno

• Veronica Buffone

• Massimiliano Battaglia

• Teresa Sicoli

• Gianfranco Orsomarso

• Concetta Cuparo

• Antonio Maiolino

Liste in aggiornamento

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia)

• Ernesto Alecci

• Amalia Bruni

• Raffaele Mammoliti

• Luigi Tassone (ex consigliere regionale, Vibo)

• Leo Barberio (Crotone)

• Alessandra Pugliese (Crotone)

• Giusi Iemma (vice sindaca di Catanzaro)

• Elisabeth Sacco (sindaca di Borgia)

• Marco Miceli

• Chiara Patertì

• Elisabetta Maria Barbuto

• Luigi Antonio Stranieri

• Daniela Francesca Iannazzo

• Antonio Bevilacqua

• Olinda Suriano

• Terri Boemi

Alleanza Verdi Sinistra

• Lo Schiavo Antonio Maria

• Cosentino Raffaella

• Bosco Gianmichele

• Perri Margherita

• Genco Sergio

• Piperno Alessia

• Villì Domenico

• Serratore Bernadette

Liste in aggiornamento

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Giuseppe Falcomatà (sindaco di Reggio, capolista)

Giovanni Muraca (consigliere uscente)

Giuseppe Ranuccio (sindaco di Palmi)

Salvatore Maesano (sindaco di Bovalino)

Patrizia Morabito (Reggio)

Lucia Nucera (assessora comunale di Reggio Calabria)

Maria Teresa Floccari (assessora di Siderno)

Movimento Cinque Stelle

Giovanna Milena Roschetti

Antonio Germanò

Benedetta Genovese

Ismaele Ottavio Caruso

Rosario Antipasqua

Filippo Zavaglia

Elisa Scutellà

