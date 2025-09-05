Elezioni regionali, i candidati in Calabria con Pasquale Tridico

Calabria, il campo largo di Tridico: dal Pd ai riformisti uniti, le sei liste con tutti i nomi dei candidati a sostegno
Le liste che vanno a costituire il fronte del centrosinistra: dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, dai Verdi e Sinistra alla Federazione Riformista. Circoscrizione per circoscrizione, i candidati al Consiglio regionale
Il progetto di campo largo prende forma attorno a Pasquale Tridico, ex presidente Inps, europarlamentare e ora frontman del centrosinistra calabrese, principale antagonista del governatore dimissionario Roberto Occhiuto. A sostenerlo ci sono sei liste. Il Partito democratico è sdoppiato in due: da una parte la formazione ufficiale con i colori e il simbolo dem, dall’altra Democrazia Progressisti che raccoglie simpatizzanti e militanti dell’area progressista. Il fronte a sostegno di Tridico si completa con Avs, Alleanza Verdi e Sinistra, il Movimento Cinquestelle, la lista Tridico Presidente e quella dei riformisti che raggruppo Azione, Italia Viva, i socialisti e +Europa.
Circoscrizione Nord (Cosenza)
Partito Democratico
Giuseppe Mazzuca
Enza Bruno Bossio
Pino Capalbo
Francesca Dorato
Catia Filippo
Franco Iacucci
Mimmo Lo Polito
Rosellina Madeo
Rosanna Mazzia
Movimento 5 Stelle
• Elisa Scutellà
• Davide Tavernise
• Giuseppe Giorno
• Veronica Buffone
• Massimiliano Battaglia
• Teresa Sicoli
• Gianfranco Orsomarso
• Concetta Cuparo
• Antonio Maiolino
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia)
• Ernesto Alecci
• Amalia Bruni
• Raffaele Mammoliti
• Luigi Tassone (ex consigliere regionale, Vibo)
• Leo Barberio (Crotone)
• Alessandra Pugliese (Crotone)
• Giusi Iemma (vice sindaca di Catanzaro)
• Elisabeth Sacco (sindaca di Borgia)
• Marco Miceli
• Chiara Patertì
• Elisabetta Maria Barbuto
• Luigi Antonio Stranieri
• Daniela Francesca Iannazzo
• Antonio Bevilacqua
• Olinda Suriano
• Terri Boemi
Alleanza Verdi Sinistra
• Lo Schiavo Antonio Maria
• Cosentino Raffaella
• Bosco Gianmichele
• Perri Margherita
• Genco Sergio
• Piperno Alessia
• Villì Domenico
• Serratore Bernadette
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)
Giuseppe Falcomatà (sindaco di Reggio, capolista)
Giovanni Muraca (consigliere uscente)
Giuseppe Ranuccio (sindaco di Palmi)
Salvatore Maesano (sindaco di Bovalino)
Patrizia Morabito (Reggio)
Lucia Nucera (assessora comunale di Reggio Calabria)
Maria Teresa Floccari (assessora di Siderno)
Movimento Cinque Stelle
Giovanna Milena Roschetti
Antonio Germanò
Benedetta Genovese
Ismaele Ottavio Caruso
Rosario Antipasqua
Filippo Zavaglia
