Elezioni regionali, ecco la lista, Avs, per la Circoscrizione Sud. C’è Il sindaco di Polistena Michele Tripodi

Depositata la lista di Alleanza Verdi Sinistra per la circoscrizione sud in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimi. Una lista costruita non senza difficoltà ma che rispecchia il territorio e soddisfa in pieno il segretario metropolitano Demetrio Delfino presente anche lui in lista insieme a Salvatore Fuda sindaco di Gioiosa, Mimmo Lucano che proprio qualche giorno fa ha annunciato la candidatura in compagnia di Donatella Di Cesare dopo le polemiche che hanno accompagnato la discesa nell’arena politica. Ha detto si anche un altro sindaco, di stanza a Polistena, Michele Tripodi, e un ex amministratrice come Patrizia Gambardella oggi presidente Anpi. A completare la lista una new entry dalla locride, Sonia Patti, che di professione fa la psicologa.