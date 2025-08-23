Elezioni regionali, De Nisi, sostegno compatto a Tridico – nessuna ambiguità sul fronte regionale



Catanzaro, 23 ago – In merito a quanto riportato oggi dall’Agenzia AGI, in riferimento a mie presunte dichiarazioni, è opportuno chiarire che le dichiarazioni del leader nazionale Carlo Calenda si riferivano a dinamiche politiche di carattere generale e ad un quadro nazionale più ampio.

In Calabria, saremo presenti in modo unitario e compatto, all’interno della federazione riformista, a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico.

«Non c’è alcuna ambiguità – spiega il segretario regionale di Azione, Francesco De Nisi –. Abbiamo condiviso un percorso unitario, ci riconosciamo pienamente nella scelta di Tridico e saremo in campo con determinazione per affermare i valori riformisti e liberali che caratterizzano la nostra comunità politica».