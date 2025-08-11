ELEZIONI REGIONALI, DA LOCRI PARTE LA SFIDA DELL’AREA MODERATA. UNA CANDIDATURA FORTE PER CAMBIARE LA CALABRIA

DA LOCRI PARTE LA SFIDA DELL’AREA MODERATA. UNA CANDIDATURA FORTE PER CAMBIARE LA CALABRIA



Locri sarà protagonista di un nuovo progetto politico regionale. I consiglieri comunali di opposizione, infatti, in rappresentanza del Partito Repubblicano e del Partito di Azione, lanciano anche sul nostro territorio l’Area Moderata e offrono alla Calabria una candidatura forte, radicata nel territorio e capace di dare voce a chi oggi è ignorato.



L’annuncio arriva a pochi giorni dalla riunione regionale che ha visto al tavolo proprio i vertici di Azione, dei Repubblicani, dei Socialisti, di Italia Viva e di diverse altre aggregazioni politiche, tutte unite da un obiettivo comune: costruire un’alternativa credibile e condivisa per la nostra regione.



Il contesto è drammatico, la sanità è in ginocchio, i servizi essenziali assenti, le comunità periferiche dimenticate, i diritti troppo spesso negati. In questo quadro, la Locride paga il prezzo più alto di una politica che troppe volte ha voltato le spalle ai cittadini. Chi ha governato fino ad oggi ha fallito, fermandosi alle promesse da comizio, alle vuote parole, mentre il potere restava nelle mani di pochi privilegiati che lo utilizzavano per se.



“È finita l’epoca dell’uomo solo al comando -affermano i promotori- adesso si apre una fase nuova, fondata su trasparenza, partecipazione e competitività con le regioni più avanzate d’Italia. La Calabria deve cambiare e noi siamo pronti a guidare questo cambiamento!”

