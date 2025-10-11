Elezioni Regionali Calabria: Occhiuto riconfermato, ora priorità ai temi e alla partecipazione

La conclusione delle recenti elezioni regionali in Calabria, che hanno visto la riconferma del Presidente Roberto Occhiuto, segna l’inizio di una nuova legislatura. Pur prendendo atto del risultato, è fondamentale guardare alla realtà con la speranza che le sfide cruciali affrontate in campagna elettorale trovino concretezza e, auspicabilmente, soluzione nell’azione di governo.

La prima e più urgente riflessione riguarda l’allarmante astensionismo registrato. Con un calabrese su due che non si è recato alle urne, l’urgenza di riavvicinare i cittadini al voto e alle istituzioni diventa una priorità per tutti gli attori politici.

Il cosiddetto “campo largo” (o l’opposizione di centrosinistra) deve interrogarsi in profondità sulle ragioni della sconfitta, analizzando come recuperare fiducia e consenso. Per quanto riguarda in particolare il Movimento Cinque Stelle, è indispensabile riflettere sul futuro e sulla necessità di una presenza più attiva e radicata sul territorio. Questa presenza deve tradursi non solo nel denunciare il malaffare, ma soprattutto nel proporre con urgenza un’agenda concreta per risolvere le criticità delle nostre comunità, ripartendo dal tessuto locale.

Si aggiunge un doveroso ringraziamento e plauso a Pasquale Tridico per l’impegno massimo profuso in questa competizione elettorale. Riteniamo che il suo prezioso contributo non debba disperdersi e che la sua esperienza, in particolare in ambito europeo, debba rimanere a disposizione per il bene della Calabria e del Paese.

Attendiamo ora la nomina della nuova Giunta da parte del Presidente Occhiuto e presteremo la massima attenzione al suo Discorso di Insediamento programmatico, che costituirà il primo banco di prova per l’espressione di un giudizio.

Auguriamo buon lavoro ai neo-eletti consiglieri regionali, e in particolare a Elisa Scutella , Elisabetta Barbuto. L’invito che rivolgo a loro è di mantenere un contatto costante e proficuo con le nostre comunità e con le Associazioni di Categoria i sindacati e con l’associazione del Terzo Settore presenti in modo capillare sul territorio.

Solo attraverso un impegno trasversale e un rinnovato senso di responsabilità sarà possibile affrontare le sfide che attendono la Calabria.

Rosario Antipasqua.

candidato al consiglio regionale con il movimento cinque stelle