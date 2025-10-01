Elezioni regionali, Baldino (M5S): “Forza Italia usa ordini professionali come comitati elettorali. Appello ai farmacisti: ribellatevi!”

Ho appreso da una segnalazione di un appartenente alla categoria, che l’ordine dei farmacisti nei giorni scorsi ha inviato una pec a tutti gli iscritti contenente in allegato il fac simile della scheda elettorale e l’indicazione di voto per una candidata della lista di Forza Italia. Un fatto gravissimo, che non solo mina la libertà di scelta degli iscritti, ma è in aperto contrasto con i principi del codice deontologico che impone agli ordini professionali di mantenere autonomia, imparzialità e rispetto della pluralità democratica.

Questo episodio, che si aggiunge a molti altri, come l’utilizzo della sede provinciale dell’Associazione italiana Coltivatori come comitato elettorale di Gallo e sua consuocera, o anche la vergognosa passerella del ministro dell’istruzione nelle scuole calabresi a due giorni dal voto e gli scorrazzamenti della consigliera Straface negli uffici dei distretti delle asp invitando al voto per Occhiuto gli addetti ai lavori, sono allarmanti e testimoniano i metodi sprezzanti del centrodestra per raccogliere voti attraverso quella che loro considerano clientela. Le istituzioni, gli ordini professionali e le associazioni di categoria vengono utilizzati da questi personaggi non per rappresentare i bisogni dei cittadini ma per alimentare un proprio consenso personale e questo è vergognoso e disonorevole.

Invito i farmacisti e le farmaciste calabresi a ribellarsi a questo uso abusivo degli incarichi apicali dell’ordine e a questo tentativo maldestro di indottrinamento. Liberiamo insieme la Calabria!>, è quanto denuncia in una nota dai toni durissimi la deputata M5S Vittoria Baldino.