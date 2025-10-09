Elezioni regionali 2025, Palmi eleggere due consiglieri regionali, Giuseppe Mattiani e Giuseppe Ranuccio

Nelle elezioni regionali del 26 gennaio 2020 nel comune di Palmi hanno votato 8048 elettori su 16.731 con una percentuale del 48,10%, nelle elezioni del 3 ottobre 2021 hanno votato 7814 elettori su un totale di 16.737 votanti con una percentuale pari al 46,69% mentre nelle recenti elezioni del 5 e 6 ottobre 2025 hanno votato 8671 elettori su 17.329 elettori con una percentuale pari al 50,04%.

Mentre nelle precedenti tornate elettorali la partecipazione al voto è stata inferiore al 50%, in queste consultazioni si è superato di poco il 50%, probabilmente per la presenza di due candidature forti quali quelle del consigliere regionale uscente on. Giuseppe Mattiani e del Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, oltre a quella di Michele Mileto nella lista di Tridico.

La polarizzazione dello scontro elettorale ha determinato un aumento della partecipazione al voto con un incremento del 3,35 % in netta controtendenza rispetto al dato regionale (43,15% di votanti) ma inferiore alla percentuale di votanti registratasi nel comune di Reggio Calabria (52,54%).

Questa volta si è comunque riusciti a invertire, per un risicato 0,4/%, la tendenza che vedeva anche a Palmi come primo partito quello del “non voto”.

Per quanto riguarda gli schieramenti va evidenziata la sostanziale tenuta del centrodestra che nelle elezioni del 2021, aveva ottenuto 4305 voti con una percentuale del 56,70%, mentre stavolta ne ottiene 4.698 con una percentuale del 55,34%, registrando una lieve flessione del 1,36%.

Il campo largo con presidente Tridico ottiene 3.715 voti con una percentuale del 43,76, mentre il candidato Francesco Toscano ottiene 77 voti con una percentuale dello 0,91%.

Il Centrodestra ottiene 590 voti in più rispetto al Campolargo.

Fra le varie liste va registrato il notevole incremento della lista della Lega che ottiene 3.014 voti pari al 36,48% a scapito della lista di Forza Italia (che ottiene solo 552 voti pari al 6,68%) per il passaggio del candidato locale Giuseppe Mattiani dalla lista di Forza Italia a quella della Lega e l’affermazione del Partito Democratico (3.164 voti pari al 38,29) per la presenza in lista del Sindaco Giuseppe Ranuccio).

La nostra città esprime due consiglieri regionali presumibilmente uno di maggioranza Giuseppe Mattiani che ha avuto 12.619 e Giuseppe Ranuccio che ha riportato 10.638 preferenze.

Ai due neoeletti vanno le congratulazioni mie del Centro Studi Francesco Carbone con il pressante invito a lavorare insieme per lo sviluppo del nostro territorio e della nostra Città, assicurando prioritariamente ai cittadini della Piana il diritto alla salute, anche con la costruzione del Nuovo Ospedale.

Ci auguriamo infine una maggiore partecipazione dei cittadini alle ormai prossime elezioni comunali stante l’incompatibilità fra il ruolo di Sindaco e quello di Consigliere Regionale.



Prof. Antonio Carrozza

Presidente Centro Studi Francesco Carbone