Elezioni regionali 2025, ecco gli appuntamenti elettorali di martedì 9 settembre di Pasquale Tridico
Set 08, 2025 - redazione
AGENDA PASQUALE TRIDICO – Martedì 9 settembre
Ore 15.00 – TIRIOLO
Incontro con i cittadini presso il Bar Mauro
Ore 16.00 – SAN PIETRO APOSTOLO
Incontro con i cittadini presso il Bar Madonnina e visita ai cantieri della stazione Ferrovie della Calabria
Ore 17.00 – SERRASTRETTA
Passeggiata lungo il Corso principale e visita al Museo Dalida
Ore 18.00 – CARLOPOLI – PANETTIERI – passeggiata
Ore 19.00 – SOVERIA MANNELLI
Visita presidio ospedaliero e a seguire, alle ore 19.30, incontro pubblico in piazza Bonini
Ore 21.00 – DECOLLATURA – passeggiata