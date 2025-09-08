Elezioni regionali 2025, ecco gli appuntamenti elettorali di martedì 9 settembre di Pasquale Tridico

Il consigliere Muraca (Pd): «Inaccettabile l’attacco di Spirlì ai medici, la responsabilità dello sfascio della sanità calabrese è tutto della politica e di Occhiuto» «Le dichiarazioni dell’ex presidente facente funzioni Nino Spirlì contro i medici calabresi sono semplicemente inaccettabili. È vergognoso scaricare su chi ogni giorno, tra mille difficoltà, tiene in piedi un sistema sanitario […]