Approdo Calabria

Elezioni regionali 2025, ecco gli appuntamenti elettorali di martedì 9 settembre di Pasquale Tridico

Set 08, 2025 - redazione

AGENDA PASQUALE TRIDICO – Martedì 9 settembre

Ore 15.00 – TIRIOLO 

Incontro con i cittadini presso il Bar Mauro

Ore 16.00 – SAN PIETRO APOSTOLO 

Incontro con i cittadini presso il Bar Madonnina e visita ai cantieri della stazione Ferrovie della Calabria

Ore 17.00 – SERRASTRETTA 

Passeggiata lungo il Corso principale e visita al Museo Dalida

Ore 18.00 – CARLOPOLI – PANETTIERI – passeggiata 

Ore 19.00 – SOVERIA MANNELLI 

Visita presidio ospedaliero e a seguire, alle ore 19.30, incontro pubblico in piazza Bonini 

Ore 21.00 – DECOLLATURA – passeggiata

