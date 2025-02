Elezioni Primavera 2025 : i Comuni al voto nella provincia di Reggio Calabria

La data precisa del voto per le elezioni comunali della Primavera 2025 deve essere ancora certa e, al riguardo, si attende che il Ministro dell’interno disponga lo svolgimento del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, che si presume si dovrebbero tenere in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, come previsto dal DL n. 7/2024, si considera giorno di votazione quello della domenica.

Il decreto-legge n. 7/24, convertito in L. n. 38/24 introduce rilevanti novità per i Comuni in materia elettorale, alcune apportanti modifiche a regime. In particolare, tra queste, si evidenzia l’articolo 4, che interviene in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

La norma, infatti, modificando l’articolo 51, comma 2, del TUEL, porta da 2 a 3 il numero di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 fino a 15.000 abitanti ed elimina del tutto il limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Per i comuni con più di 15.000 abitanti resta fermo il limite di due mandati.

Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria In totale i Comuni interessati dalle elezioni amministrative del turno elettorale di Primavera 2025 al momento sono 5 (situazione al 15 gennaio 2025).

☻ Rinnovi Primavera 2025

COMUNE – Popolazione legale – N° Consiglieri – <> Sindaco

1) ● Marina di Gioiosa Ionica – 6.304 – 12 – <> FEMIA Giuseppe

2) ● Melito Porto Salvo (*) – 10.577 – 16 – <> Commissario straordinario Sara FERRI

3) ● San Lorenzo (**) – 2.271 – 10 – <> Commissario prefettizio Francesco PICONE

4) ● San Luca (**) – 3.482 – 12 – <> Commissario prefettizio Rosario FUSARO

5) ● Scilla (***) – 4.576 – 12 – <> Commissione straordinaria (Antonia Maria Grazia SURACE -Antonella REGIO — Carla FRAGOMENI)

(*) Scioglimento Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 DPR 13 Settembre 2024 (impossibilità di surroga)

(**) Mancata presentazione di Candidature turno elettorale amministrativo del 9 Giugno 2024

(***) Scioglimento Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 DPR 3 Novembre 2022 (Dimissioni del Sindaco). Affidamento ex art. 143 d.lgs. 267/2000 DPR 11 aprile 2023 (durata 18 mesi) Proroga di 6 mesi DPR 24 Luglio 2024