Elezioni Palmi, Giovanni Calabria a Graziano Tomarchio: “Il mio legame con la città è un atto d’amore”. VIDEO

In un’intervista esclusiva rilasciata a Graziano Tomarchio, il candidato sindaco Giovanni Calabria ha ribadito la centralità dell’ascolto e del legame affettivo con il territorio nel suo progetto politico.

“Il mio impegno è dare voce a tutti i cittadini, senza distinzioni” – ha dichiarato Calabria – “Nonostante io non sia originario di Palmi, questa città è la mia casa. Qui ho la mia famiglia e qui batte il mio cuore.”

Il candidato ha sottolineato come la sua visione amministrativa nasca proprio da questo profondo attaccamento: “Amo Palmi e scelgo di mettermi al servizio della comunità con la responsabilità di chi vive e respira questa terra ogni giorno.” Un messaggio chiaro che punta a superare i confini della territorialità per mettere al centro il contatto umano e il benessere collettivo.