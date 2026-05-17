Elezioni comunali Taurianova, Mimmo Romeo torna in Piazza Italia: “Alba Nuova” rilancia la sfida elettorale

Dopo anni lontano dalla scena politica cittadina, Mimmo Romeo è tornato a parlare pubblicamente davanti ai cittadini in Piazza Italia, presentando ufficialmente la lista “Alba Nuova” e rilanciando la propria candidatura a sindaco. Un ritorno atteso, seguito con curiosità da numerosi cittadini accorsi per ascoltare il lungo intervento dell’ex amministratore, durato quasi quaranta minuti.

Un comizio dai toni decisi, nel quale Romeo ha affrontato sia i temi programmatici della nuova campagna elettorale sia le vicende più controverse che hanno segnato la sua esperienza politica e amministrativa.

Sport, impianti e rilancio sociale, tributi, commercio, viabilità ecc.

Tra i primi punti affrontati nel suo intervento, Romeo ha posto l’attenzione sullo sport e sulle infrastrutture pubbliche, considerate centrali per il rilancio della città.

L’ex sindaco ha parlato della riapertura del “Toni Battaglia” e della realizzazione del nuovo campo sportivo di San Martino, definiti strumenti indispensabili per favorire aggregazione sociale e nuove opportunità per i giovani.

Nel mirino anche il palazzetto dello sport, opera rimasta incompiuta da anni e simbolo, secondo Romeo, delle tante promesse mai mantenute dalla politica cittadina.

Non sono mancati riferimenti alla crisi della sanità pubblica, descritta come una delle emergenze più gravi del territorio.

Tributi, pignoramenti e fermo amministrativo: Romeo promette interventi sui rapporti con la società di riscossione

Tra i temi affrontati durante il comizio in Piazza Italia, Mimmo Romeo ha dedicato spazio anche alla questione dei tributi comunali, dei pignoramenti e dei fermi amministrativi che negli ultimi anni stanno creando forti difficoltà economiche e sociali a numerosi cittadini.

Il candidato sindaco della lista “Alba Nuova” ha definito il problema una delle emergenze amministrative più delicate da affrontare, sottolineando la necessità di trovare soluzioni che possano alleggerire il peso delle procedure di riscossione sulle famiglie e sulle attività commerciali del territorio.

Nel suo intervento, Romeo ha evidenziato in particolare la necessità di rivedere il rapporto tra il Comune e la società incaricata della riscossione dei tributi, tema che secondo lui richiede maggiore equilibrio, trasparenza e attenzione verso le difficoltà economiche vissute da molti contribuenti.

“Serve maggiore tutela per i cittadini”

L’ex amministratore ha cercato di rassicurare la cittadinanza, sostenendo che in caso di elezione a sindaco uno dei primi obiettivi sarà quello di aprire un confronto concreto sulla gestione delle procedure di recupero crediti e sulle modalità con cui vengono applicati pignoramenti e fermi amministrativi. Va anche detto che su questi argomenti ci vuole una riforma alla legge dello Stato approvata dal Parlamento, Battaglia che Approdo sta portando avanti senza risultati vista la sordità di tutti i parlamentari da destra-centro e sinistra all’argomento.

Il passaggio più delicato: i due scioglimenti del Comune per Ndrangheta

La parte più significativa del discorso è stata dedicata ai due scioglimenti del Comune per infiltrazioni mafiose, tema che continua a rappresentare una ferita aperta per la città.

Romeo ha affrontato direttamente la questione, ricordando anche il proprio coinvolgimento giudiziario ( poi assolto), e sottolineando la differenza tra responsabilità penali e conseguenze amministrative legate agli scioglimenti dell’ente.

Nel suo intervento ha sostenuto di aver subito il peso politico di decisioni e vicende che, a suo dire, non sarebbero state originate dalla propria amministrazione. Una posizione con cui ha tentato di spiegare e contestualizzare gli eventi che hanno segnato la vita amministrativa cittadina negli ultimi decenni.

Gli scioglimenti, hanno avuto effetti pesanti sull’immagine della città, rimasta per anni associata a un clima di sfiducia e commissariamenti.

Viabilità e nuova organizzazione urbana

Nel corso del comizio si è parlato anche di viabilità urbana. Romeo ha annunciato l’intenzione di intervenire sulla rete dei sensi unici e sulla gestione complessiva del traffico cittadino, indicando la necessità di una revisione dell’attuale piano urbano.

Romeo interviene sull’apertura del McDonald’s: “Scelta commerciale, non politica”

Argomento che nelle ultime settimane ha acceso il dibattito politico locale.

Secondo il candidato di “Alba Nuova”, la decisione della multinazionale americana non sarebbe riconducibile a iniziative o meriti dell’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Biasi, ma deriverebbe esclusivamente da valutazioni economiche e strategiche interne all’azienda.

Romeo ha sostenuto che l’investimento sarebbe stato pianificato autonomamente dal gruppo internazionale sulla base dei propri interessi commerciali e delle prospettive di sviluppo del territorio calabrese, senza un ruolo determinante da parte del Comune. In ogni caso va riconosciuta la ricaduta occupazionale

Al di là della polemica politica

l’ apertura del nuovo punto vendita dovrebbe infatti garantire circa quaranta nuovi posti di lavoro, elemento importante in un contesto economico ancora segnato da difficoltà occupazionali.

Un passaggio che ha permesso a Romeo di spostare il dibattito dal piano della propaganda politica a quello delle concrete ricadute per il territorio, sottolineando come il vero tema sia la capacità della città di attrarre investimenti e creare nuove opportunità lavorative.

Un tema che entra nel confronto elettorale

La questione McDonald’s si inserisce così nel più ampio confronto tra i candidati in vista delle elezioni comunali, diventando simbolo di due differenti letture della crescita cittadina: da una parte chi rivendica il risultato amministrativo, dall’altra chi sostiene che le grandi aziende decidano i propri investimenti seguendo logiche indipendenti dalla politica locale.

Anche su questo terreno, il ritorno pubblico di Romeo continua a segnare il dibattito politico cittadino, alimentando confronti e prese di posizione su temi che vanno oltre la semplice campagna elettorale.

Una piazza curiosa di rivedere Romeo

L’incontro ha registrato una buona partecipazione, alimentata soprattutto dalla curiosità di rivedere Romeo sulla scena politica dopo molti anni di assenza.

Se altri candidati risultano ormai figure consolidate e conosciute dagli elettori, il ritorno dell’ex sindaco ha rappresentato per molti una novità politica da osservare con attenzione.

La serata di Piazza Italia ha quindi segnato non soltanto l’avvio ufficiale della nuova campagna elettorale di “Alba Nuova”, ma anche il tentativo di Romeo di ricostruire un rapporto diretto con la città e con il proprio elettorato storico dopo gli anni terribili degli scioglimenti ed arresti con il tracollo della città, va anche detto che Romeo è stato assolto per il reato penale diversa strada rispetto ai commissariamenti per infiltrazioni per Ndrangheta che seguono la via amministrativa.