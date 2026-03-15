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Elezioni comunali Reggio Calabria, sarà Mimmo Battaglia il candidato a sindaco del centrosinistra

Mar 15, 2026 - redazione

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Mimmo Battaglia, l’attuale sindaco ff di Reggio Calabria vince le primarie del centrosinistra. Il prossimo 24 maggio alle elezioni comunali sfiderà Eduardo Lamberti Castronuovo, Anna Nucera, Saverio Pazzano e il candidato del centrodestra. L’esito delle Primarie del centrosinistra appariva scontato alla vigilia con il candidato del Pd netto favorito su Gianni Muraca (Casa riformista) e Massimo Canale (Onda orange) e l’esito dell’urna l’ha confermato. Circa tremila elettori (sugli oltre settemila che si sono recati nei 15 seggi allestiti in città) hanno deciso per Battaglia. Giovanni Muraca è giunto secondo e terzo Massimo Canale.

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