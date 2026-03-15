Elezioni comunali Reggio Calabria, sarà Mimmo Battaglia il candidato a sindaco del centrosinistra

Improvvisamente il maltempo si è abbattuto sulla Fiera di San Giuseppe a Cosenza. Il ciclone Jolina ha creato il caos tra le bancarelle presenti con commercianti in fuga e che stavano cercando di salvare il salvabile. Alcune bancarelle sono spazzate via e il bilancio in questo momento è di conseguenze molto pesanti. Questa mattina l’inaugurazione e […]