Elezioni comunali, Il Parlamento può aspettare”: Cannizzaro si candida e apre la partita più dura per Reggio



“Il Parlamento può aspettare”: Cannizzaro si candida e apre la partita più dura per Reggio



Adesso la partita è davvero iniziata. E non è una partita qualunque.

L’annuncio di Francesco Cannizzaro segna una rottura netta: niente più attese, niente più retroscena. Il centrodestra ha scelto di mettere sul tavolo il nome più forte.

E lo ha fatto con un messaggio che pesa:

“Il Parlamento può aspettare. Reggio no.”

Una frase che è molto più di uno slogan. È una linea politica.

Il deputato di Forza Italia decide di sospendere l’attività parlamentare per due mesi e giocarsi tutto nella sfida per Reggio Calabria. Una scelta che rompe gli equilibri e costringe tutti gli altri a uscire allo scoperto.

Perché da oggi cambia tutto.

Da una parte c’è una candidatura strutturata, riconoscibile, già proiettata in campagna elettorale.

Dall’altra, un campo politico – quello delle opposizioni, con la candidatura di Battaglia con molti mal di pancia.

Il rischio è evidente:

che la partita si chiuda prima ancora di cominciare.

Cannizzaro gioca d’anticipo e lo fa su un terreno preciso:

identità, appartenenza, rapporto diretto con la città.

“Reggio deve risorgere” non è solo una frase ad effetto. È il tentativo di intercettare un sentimento diffuso: quello di una comunità che chiede risposte, che pretende cambiamento, che non vuole più restare ferma.

Ma attenzione: le parole, da sole, non bastano.

Perché se è vero che questa candidatura alza il livello dello scontro, è altrettanto vero che alza anche il livello delle aspettative.

E allora la domanda diventa inevitabile:

oltre agli slogan, qual è il progetto?

Perché Reggio Calabria non ha bisogno solo di entusiasmo.

Ha bisogno di:

visione amministrativa

scelte concrete

responsabilità politica

E soprattutto ha bisogno di una cosa che finora è mancata a tutti:

chiarezza.

La candidatura di Cannizzaro segna un punto di svolta.

Ma è anche un banco di prova.

Per lui, che ora non può più limitarsi a guidare, ma deve convincere.

Per il centrodestra, che dovrà dimostrare compattezza reale e non solo dichiarata.

Per gli avversari, chiamati finalmente a esistere.

Perché da oggi non ci sono più alibi.

La campagna elettorale è cominciata davvero.

E questa volta, restare fermi equivale a perdere.

