Elezioni Comunali a Reggio Calabria, presentazione lista a sostegno di Anna Nucera
Feb 26, 2026 - redazione
Entra nel vivo la sfida elettorale per Palazzo San Giorgio. Venerdì 27, alle ore 10:30, presso lo Spazio Open di via Filippini, si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione dei primi simboli delle liste a sostegno di Anna Nucera nella corsa alla carica di Sindaca.
L’incontro rappresenta un passaggio cruciale della campagna elettorale, offrendo l’occasione per svelare l’identità visiva e politica della coalizione. Anna Nucera si presenta, al momento, come l’unica candidata donna di questa tornata.
”La nostra idea di democrazia partecipata non è uno slogan, ma un impegno concreto. Invitiamo i cittadini a partecipare per ascoltare e confrontarsi”.
L’evento è aperto alla stampa e a tutta la cittadinanza, sottolineando la volontà del movimento di costruire un percorso trasparente e inclusivo, lontano dalle chiuse stanze della politica tradizionale.
Dettagli dell’appuntamento:
Data: Venerdì 27
Ora: 10:30
Luogo: Spazio Open, Via Filippini, Reggio Calabria
Partecipanti: Anna Nucera (Candidata Sindaca), rappresentanti delle liste civiche e sostenitori.
Ufficio Stampa
Progetto Reggio – Per Anna Nucera Sindaca