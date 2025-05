Elezioni amministrative Scilla, il sostegno di Gelardi al candidato Giuseppe Mangeruca

Tra pochi giorni il comune di Scilla si troverà finalmente a poter di nuovo esprimere un Sindaco. È sicuramente un passaggio fondamentale e importante che tutta la comunità deve riconoscere come opportunità per poter costruire il futuro che questo bellissimo borgo merita. È dunque imprescindibile che tutti i cittadini, a prescindere dalle proprie preferenze personali per un candidato o un altro, si rechino a votare in massa. Personalmente sono entusiasta di vedere tra i candidati a consigliere comunale il giovane Giuseppe Mangeruca (lista a sostegno di Carmen Santagati). Giuseppe è un ragazzo brillante che conosco personalmente e che da tempo è vicino al Partito di cui sono Capogruppo in Consiglio Regionale. Sono convinto che sarebbe un ottimo amministratore e che potrebbe dare tanto a questa meravigliosa comunità. Io personalmente mi adopererò per spingerlo verso questo impegno istituzionale e politico.