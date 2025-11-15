Approdo Calabria

Elezioni Amministrative di Primavera 2026 nella Città Metropolitana di Reggio Calabria: 19 i Comuni al voto

Nov 15, 2025 - redazione

Comune – Pop. Leg. ( cens. 2011) – Sindaco in carica o Comm. ◊ Consiglieri spett.

1) – Anoia – 2.048 – DEMARZO Alessandro ◊ 10

2) – Brancaleone – 3.282 – GAROFFOLO Silvestro ◊ 12

3) – Bruzzano Zeffirio – 1.056 – CUZZOLA Francesco ◊ 10

4) – Casignana – 707 – CELENTANO Giuseppe Rocco ◊ 10

5) – Cinquefrondi – 6.269 – CONIA Michele ◊ 12

6) – Condofuri (*) – 4.677 – Commissario Straord. Antonia Maria Grazia SURACE ◊ 12

7) – Fiumara (**) – 849 – Commissario Straord. Lara Maria QUATTRONE ◊ 10

8) – Giffone – 1.615 – ALBANESE Antonio ◊ 10

9) – Maropati – 1.583 – CIURLEO Rocco Giorgio ◊ 10

10) – Molochio – 2.262 – CARUSO Marco Giuseppe ◊ 10

11) – Montebello Ionico – 5.721 – FOTI Maria ◊ 12

12) – Pazzano – 496 – VALENTI Francesco ◊ 10

13) – Platì – 3.736 – SARICA Giovanni (Vicesindaco) ◊ 12

14) – REGGIO CALABRIA172.479 – FALCOMATA’ Giuseppe ◊ 32

15) – Roccaforte del Greco – 367 – PENNA Domenico ◊ 10

16) – Samo – 737 – PULITANO? Paolo ◊ 10

17) – San Roberto – 1.551 – MICARI Antonino ◊ 10

18) – Santo Stefano in Aspromonte – 1.091 – MALARA Francesco ◊ 10

19) – Taurianova – 14.947 – BIASI Rocco ◊ 16

Sulla base delle informazioni diffuse dal Ministero dell’Interno, le elezioni amministrative 2026 si terranno in una finestra compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Andranno al voto tutti i Comuni che avevano rinnovato gli organi nel secondo semestre del 2020, quelli con scadenza naturale del mandato quinquennale ed eventuali Comuni interessati al voto per altri motivi.

Nei Comuni oltre i 15.000 abitanti – qualora nessuno dei candidati Sindaci superi il 50 % dei voti già al primo turno, Il ballottaggio, come sempre, avverrà due settimane dopo la data del primo turno.

Le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia) possono avere date e modalità differenti per la convocazione dei comizi e per lo svolgimento dell’eventuale ballottaggio. 

Le date definitive saranno pubblicate nei decreti di convocazione dei comizi elettorali, che ogni Comune comunicherà pubblicamente nei primi mesi del 2026.

(*) Scioglimento Consiglio comunale ex art. 141 D. lgs. 267/2000 DPR del 22/10/2025    

(**) Scioglimento Consiglio comunale ex art. 141 D. lgs. 267/2000 DPR del 12/09/2025    

