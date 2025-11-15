Elezioni Amministrative di Primavera 2026 nella Città Metropolitana di Reggio Calabria: 19 i Comuni al voto
Nov 15, 2025 - redazione
Comune – Pop. Leg. ( cens. 2011) – Sindaco in carica o Comm. ◊ Consiglieri spett.
1) – Anoia – 2.048 – DEMARZO Alessandro ◊ 10
2) – Brancaleone – 3.282 – GAROFFOLO Silvestro ◊ 12
3) – Bruzzano Zeffirio – 1.056 – CUZZOLA Francesco ◊ 10
4) – Casignana – 707 – CELENTANO Giuseppe Rocco ◊ 10
5) – Cinquefrondi – 6.269 – CONIA Michele ◊ 12
6) – Condofuri (*) – 4.677 – Commissario Straord. Antonia Maria Grazia SURACE ◊ 12
7) – Fiumara (**) – 849 – Commissario Straord. Lara Maria QUATTRONE ◊ 10
8) – Giffone – 1.615 – ALBANESE Antonio ◊ 10
9) – Maropati – 1.583 – CIURLEO Rocco Giorgio ◊ 10
10) – Molochio – 2.262 – CARUSO Marco Giuseppe ◊ 10
11) – Montebello Ionico – 5.721 – FOTI Maria ◊ 12
12) – Pazzano – 496 – VALENTI Francesco ◊ 10
13) – Platì – 3.736 – SARICA Giovanni (Vicesindaco) ◊ 12
14) – REGGIO CALABRIA – 172.479 – FALCOMATA’ Giuseppe ◊ 32
15) – Roccaforte del Greco – 367 – PENNA Domenico ◊ 10
16) – Samo – 737 – PULITANO? Paolo ◊ 10
17) – San Roberto – 1.551 – MICARI Antonino ◊ 10
18) – Santo Stefano in Aspromonte – 1.091 – MALARA Francesco ◊ 10
19) – Taurianova – 14.947 – BIASI Rocco ◊ 16
Sulla base delle informazioni diffuse dal Ministero dell’Interno, le elezioni amministrative 2026 si terranno in una finestra compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Andranno al voto tutti i Comuni che avevano rinnovato gli organi nel secondo semestre del 2020, quelli con scadenza naturale del mandato quinquennale ed eventuali Comuni interessati al voto per altri motivi.
Nei Comuni oltre i 15.000 abitanti – qualora nessuno dei candidati Sindaci superi il 50 % dei voti già al primo turno, Il ballottaggio, come sempre, avverrà due settimane dopo la data del primo turno.
Le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia) possono avere date e modalità differenti per la convocazione dei comizi e per lo svolgimento dell’eventuale ballottaggio.
Le date definitive saranno pubblicate nei decreti di convocazione dei comizi elettorali, che ogni Comune comunicherà pubblicamente nei primi mesi del 2026.
(*) Scioglimento Consiglio comunale ex art. 141 D. lgs. 267/2000 DPR del 22/10/2025
(**) Scioglimento Consiglio comunale ex art. 141 D. lgs. 267/2000 DPR del 12/09/2025