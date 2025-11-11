Elezioni Aiom: Salvatore Turano confermato Coordinatore Regionale dell’associazione nazionale di Oncologia medica

Si sono concluse le elezioni del Consiglio nazionale e regionale Aiom 2025 (l’associazione italiana di Oncologia medica) per la Calabria, con la conferma del nuovo coordinatore regionale: Salvatore Turano, esponente della Provincia di Cosenza, figura stimata e apprezzata per il suo impegno e la sua visione strategica.

Accanto a Turano, è stata definita una squadra di professionisti e rappresentanti del territorio che guideranno l’Alleanza per l’Osteopatia e la Medicina Manuale in Calabria. Segretario Regionale: Francesco Grillone (Catanzaro) Tesoriere Regionale: Gian Luca Cervo (Paola). E poi i diversi Consiglieri Regionali Lucia Fiorillo (Catanzaro), Giancarlo Di Pinto (Castrovillari), Natale Daniele Calandruccio (Catanzaro) e Antonella Crispino (Cosenza). Una composizione che riflette la pluralità territoriale e professionale della regione, con rappresentanti provenienti da diverse province e realtà locali. Grande soddisfazione è stata espressa per la scelta del Coordinatore Turano, la cui conferma è stata messa in risalto anche durante l’assemblea nazionale AlOM svoltasi a Roma nei giorni scorsi. Numerosi i messaggi di apprezzamento da parte dei colleghi, che hanno riconosciuto in Turano una figura capace di guidare con competenza e spirito inclusivo il percorso regionale dell’associazione.

Con questa leadership, Aiom Calabria si prepara ad affrontare una fase di consolidamento e crescita, puntando su formazione, dialogo istituzionale e valorizzazione delle competenze professionali. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’osteopatia e della medicina manuale nel sistema sanitario regionale, promuovendo buone pratiche e sinergie tra operatori.

“Tante sono state le iniziative nei due anni scorsi, e la scelta di continuità permette di proseguire progetti già in essere, come “Oncorun” e tutti gli altri progetti legati alla prevenzione e all’accesso alle cure per i calabresi”, ha avuto modo di affermare proprio il Coordinatore.

Turano, dunque, insieme al team regionale confermato, si appresta ad un nuovo, importante, cammino medico ed associativo.