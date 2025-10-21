Eletto il Nuovo Presidente dell’Associazione Portatori Madonna dei Poveri
Si comunica che in data 18 ottobre, a seguito delle elezioni per il rinnovo della carica, l’Associazione Portatori Madonna dei Poveri di Seminara ha un nuovo Presidente.
Dopo le dimissioni del presidente uscente, il Dottor Zumbo, al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, la comunità dei portatori ha scelto la sua nuova guida.
Con 39 voti, è stato eletto come nuovo Presidente il Signor Marco Domenico Artuso.
Un ringraziamento va anche al candidato Antonio Ianni, che ha partecipato alla competizione democratica ottenendo 25 preferenze.
A nome di tutta l’associazione, porgiamo al neo-presidente Marco Domenico Artuso i più sinceri complimenti e un caloroso augurio di buon lavoro, certi che saprà guidare il nostro gruppo con dedizione e nel solco della tradizione.